Отличная память и высокий IQ. Топ-7 продуктов для мозга

Для здоровья мозга важен режим, здоровый сон правильное питание, которое обогатит его важными витаминами и минералами. Что есть, чтобы иметь отличную память и ясный ум?

Предстоит важный экзамен, нужно решить сложную задачу или просто хотите добавить несколько баллов к своему IQ? Попробуйте добавить эти продукты в свой ежедневный рацион, чтобы, поддерживать когнитивные функции и здоровье вашего мозга. Об этом пишет realbuzz.com.

Жирная рыба

Если вы изо всех сил пытаетесь вспомнить, какой сегодня делали что вы ели на ужин час назад, подумайте о том, чтобы включить в свой рацион жирную рыбу. Жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия и сардины, бесценны для нашего организма и мозг – не исключение. Исследователи из Университета Куопио в Финляндии обнаружили, что употребление жирной рыбы 3 раза в неделю снижает риск развития проблем с мозгом на 26% и предотвращает потерю памяти.

Темная листовая зелень

Темная листовая зелень, к примеру, шпинат и брокколи, богата антиоксидантами, в том числе витамином С и бета-каротином, которые необходимы для поддержания здоровья вашего тела и мозга, в том числе. Они также являются прекрасным источником фолиевой кислоты, которая помогает ускорить обработку информации и улучшает память.

Результаты исследований, опубликованных в Американском журнале клинического питания, показали, что фолиевая кислота, содержащаяся в листовых зеленых овощах, способствует сохранению когнитивных функций в пожилом возрасте.

Яйца

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Яичные желтки – это питательные электростанции, содержащие множества витаминов и минералов, необходимых для хорошей работы мозга. Этот недорогой универсальный ингредиент является прекрасным источником железа, необходимого для создания эритроцитов, которые переносят кислород к мозгу, помогая поддерживать остроту ваших умственных способностей, а также быть сосредоточенным и бдительным. Яйца также являются отличным источником витамина В12, дефицит которого может привести к потере памяти и спутанного сознания, и йода.

Зеленый чай

Поскольку ваш мозг примерно на 80% состоит из воды, поддержание его надлежащей гидрации жизненно важно для того, чтобы помочь ему функционировать на оптимальном уровне. Однако, если вы не любите пить обычную воду, замена ее на чашку зеленого чая может оказать дополнительную пользу для вашего мозга. Корейское исследование показало, что зеленый чай помогает повысить умственную активность и улучшить память. Исследователи также обнаружили, что антиоксиданты, которые содержаться в зеленом чае, могут защитить мозг и снизить риск развития деменции.

Шоколад

Нет, это не просто принятие желаемого за действительное – шоколад действительно полезен! Но правда в том, что молочный шоколад вряд ли улучшит ваш IQ, а вот темный шоколад, который богат флавоноидами, — улучшает ваши когнитивные способности и работу мозга в целом. Исследования показали, что флавоноиды способствуют созданию новых нейронных связей в мозгу, а также улучшают их способность формировать новые воспоминания.

Исследования также показывают, что флавоноиды улучшают приток крови к мозгу. Исследование, в котором принимали участие взрослые женщины показало, что при употреблении шоколадных напитков, богатых флавоноидами, приток крови к мозгу участников увеличился в течении двух часов и она лучше справились со сложной умственной задачей.

Фрукты

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Выбирайте фрукты с высоким содержанием антиоксидантов, так как они действительно способствуют биохимии мозга. Отличным примером являются клубника, черника, киви и вишня. Они также являются отличными ингредиентами для смузи, так почему бы не смешать их с полезными жирами из йогурта и молока, богатого кальцием?

Вода

Не нужно быть нейрохирургом, чтобы понять, что обильное питье поддерживает гидратацию мозга, чтобы он мог функционировать на оптимальном уровне. Неудивительно, что многие школы прислушиваются к этому совету и снабжают своих учеников бутылками с водой.

Потребление воды зависит от индивидуальных особенностей, но среднее ежедневное потребление чистой питьевой воды составляет от 1,5 до 2 литров воды в день.

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