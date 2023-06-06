Как не стареть: 9 вредных привычек, из-за которых вы быстро стареете

Вы можете покупать дорогой уход и посещать косметолога, но эти вредные привычки могут свести на нет все ваши усилия.

Мы наносим наш любимый крем против морщин утром и вечером, заботимся о защите кожи от солнца с помощью подходящего SPF, ходим к косметологу, чтобы дольше сохранить кожу молодой и свежей… Но сами того не осознавая, совершаем оплошности, переносим в повседневную жизнь вредные привычки, которые способствуют ускоренному старению кожи и раннему появлению морщин. Об этом пишет VOGUE Italia

Пейте через соломинку

Пить через соломинку удобно, но если вы делаете это по несколько раз в день, это может быть вредно для контура ваших губ. При ежедневном использовании соломинки губы подвергаются постоянному стрессу из-за искривления их контура, что способствует появлению так называемого "штрих-кода" — ряда вертикальных линий, образующихся вокруг губ.

Решение. Главное решение — обратить внимание, осознать свою привычку и изменить, не используя трубочку каждый день для питья воды и напитков.

Никогда не чистите экран смартфона

Сколько людей систематически чистят экран своего смартфона? Мы прикасаемся к нему целыми днями и не всегда идеально чистыми руками. А затем мы подносим его к уху, чтобы заговорить, кладя его на щеку и, таким образом, перенося микробы с его поверхности прямо на кожу, что приводит к образованию прыщей.

Решение. Существуют дезинфицирующие спреи и салфетки, специально разработанные для очистки экранов, которые следует регулярно использовать, чтобы избежать размножения микробов и бактерий и их неизбежного переноса на кожу лица.

Всегда спите на одной стороне

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У всех нас есть любимая сторона для засыпания. Но на самом деле всегда засыпать на одном и том же боку — вредная привычка для кожи лица, потому что в таком положении всегда лицо придавливается к подушке в одних и тех же местах. Образующиеся морщины называют "морщинами сна", и они могут быть очень глубокими и заметными.

Решение. Лучшим решением будет спать лежа на спине. Однако, если это окажется невыполнимой задачей, можно использовать специальную подушку, которая позволит спать на боку и избежать образования морщин.

Дышите с открытым ртом

Это может происходить и днем, но чаще ночью, когда челюсть расслабляется. Однако дышать с открытым ртом вредно для здоровья как на уровне дыхательных путей, так и в формировании неба и нижнечелюстного сустава. Это также оказывает влияние внешность: лицо имеет менее очерченную нижнюю часть, большую дряблость кожи, более выраженные носогубные морщины и явное наличие двойного подбородка.

Решение. Есть упражнения, которые можно делать ежедневно, чтобы приучить себя дышать только через нос. Например, вы можете поместить тонкий предмет (например, цепочку) между сомкнутыми губами и удерживать его там в течение десяти минут каждый час на протяжении дня. Это поможет вашему мозгу изменить привычку.

Активно используйте мимику

Хотя ослепительная улыбка — украшает любого человека, те, у кого есть привычка много двигать мышцами лица, например, хмуриться, с большей вероятностью могут столкнуться с образованием морщин.

Решение. Продолжайте улыбаться, и это самое прекрасное, что вы можете сделать. Но перестаньте хмурить брови или область между бровями, и не открывайте слишком широко глаза, чтобы выразить удивление.

Не умывайтесь вечером

Есть такие звезды, как например, Кейт Хадсон, которые не умываются по утрам, и это не плохо, если у вас очень нежная кожа. Но не делать этого вечером — плохая идея. В течение дня на лице оседают микрочастицы пыли и других загрязнений. Не устранять их означает оставлять на лице во время сна, во время которого кожа проходит процессы отшелушивания и регенерации, необходимые для восстановления эпидермиса.

Решение. Найдите очищающее средство для лица, которое легко смывается и не займет у вас много времени на уход.

Всегда жуйте на одной стороне

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Одностороннее жевание, безусловно, является распространенной ошибкой. Правильный способ жевания состоит в том, чтобы чередовать пищу между двумя сторонами рта. Если это происходит время от времени, это, конечно, не проблема, но когда это становится постоянной привычкой, это способствует асимметрии лица.

Решение. Акцентируйте внимание на том, как вы жуете во время очередного приема пищи и избегайте жевания на одну сторону.

Смотрите в телефон с опущенной головой

Tech Neck или "техношея" — результат длительного использования телефона. Это вызывает неправильную осанку, которая может привести к образованию кифоза, но, прежде всего, к дряблости кожи шеи и выраженному двойному подбородку.

Решение. Легких путей нет: нужно поднять голову, принять правильную осанку и, время от времени убирать смартфон подальше.

Не наносите SPF

Наносить солнцезащитный крем только на пляже — частая вредная привычка, которая ускоряет процесс старения кожи. SPF следует наносить каждый день, перед выходом на улицу. Даже если выходите ненадолго, солнце по дороге на работу, ничем не отличаются от солнца на пляже.

Решение. Обязательно используйте солнцезащитный крем с легкой текстурой, который удобно наносить под макияж. И, возможно, подыщите средства, которые позволят вам повторно наносить защиту в течение дня, например, пудру для лица с SPF.

Ранее Фокус писал о том, как пилинг поможет вернуть коже молодость и свежесть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.