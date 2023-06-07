Остановить время. 10 советов, как выглядеть моложе своего возраста
Невозможно остановить время и процесс старения. Однако, чтобы подольше сохранить молодость нужно начинать уже сейчас.
Диета и образ жизни, которых люди придерживаются в молодости, напрямую отражает их внешний вид во взрослом возрасте. Но есть несколько способов, которые помогут увеличить продолжительность жизни и выглядеть моложе своих лет. Для тех, кто хочет выглядеть моложе своего возраста, вот несколько советов. Об этом пишет Mylo.
Добавьте в рацион продукты, богатые антиоксидантами
Антиоксиданты борются с воспалением и свободными радикалами в организме. Фрукты, такие как гранат, черника, ягоды годжи, ежевика и клюква будут очень полезны для кожи.
Регулярно делайте физические упражнения
Часто люди слишком заняты напряженной повседневной жизнью и пренебрегают своим здоровьем. Регулярные занятия спортом помогают выглядеть моложе и предотвращают возрастные изменения. Начните с короткой прогулки или начните практиковать занятия йогой. Сосредоточьтесь на основных упражнениях, которые помогают улучшить осанку.
Избегайте обезвоживания
Из-за обезвоживания кожа выглядит не только морщинистой и тусклой, но и на несколько лет старше. Обязательно пейте много воды; не менее 2 литров в день. Вода выводит вредные токсины из организма и придает коже сияние. А также помогает сбалансировать рН кожи.
Ешьте больше фруктов и овощей
Фрукты и овощи подщелачивают организм и очищают печень. Употребление зеленых овощей и фруктов — лучший способ избавиться от токсинов. Такие продукты, как оливки, авокадо, зеленые листовые овощи, гранаты и ростки пшеницы, придают коже более молодой вид.
Наносите солнцезащитный крем
Когда кожа подвергается воздействию УФ-лучей, на ней начинают проявляться возрастные изменения, такие как морщины, омертвевшая кожа, огрубение и пятна. Регулярное применение солнцезащитного крема предотвращает преждевременное старение кожи, уменьшает морщины и пигментные пятна.
Контролируйте осанку
Правильная осанка делает человека выше, стройнее и моложе, а также ассоциируется с уверенностью в себе.
Высыпайтесь
Недостаток сна может спровоцировать появление мешков под глазами и снизить энергию. Чтобы выглядеть моложе, человек должен регулярно высыпаться. Следование распорядку дня адаптирует тело к естественному режиму сна.
Позаботьтесь о коже
Продукты или добавки, такие как льняное семя и семена чиа, богаты альфа-липоевой кислотой (АЛК) и обладают омолаживающими свойствами. Ухаживайте за кожей, регулярно пользуйтесь кремами, содержащими ретинол, и включайте в рацион продукты, богатые альфа-липоевой кислотой.
Подберите правильный уход за кожей
Пока не поздно, начните принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить преждевременное старение кожи. Используйте мягкие очищающие и отшелушивающие средства, а также обязательно пользуйтесь ночной сывороткой в повседневной жизни. Ежедневное использование увлажняющего крема повышает эластичность кожи и сохраняет ее увлажненной.
Ограничьте употребление алкоголя и кофеина
Потребление слишком большого количества алкоголя и кофеина может обезвоживать кожу, делая ее старой и тусклой. Он не позволит необходимым элементам усваиваться организмом. Итак, потребляйте кофе в умеренных количествах, а от алкоголя лучше и вовсе отказаться.
Как выглядеть на 10 лет моложе своего возраста
- Используйте макияж, который сделает вас моложе. Правильный макияж может придать лицу более молодой вид, делая естественные черты лица более яркими. Вот несколько советов:
- Используйте кремообразный консилер.
- Наносите румяна на верхнюю часть скул.
- Используйте коричневую подводку для глаз вместо черной. С возрастом, черный цвет становится слишком заметным на лице. Коричневая подводка для глаз придает нежный вид.
- Делайте акцент на ресницы.
- Используйте бледный оттенок помады, который сделает лицо моложе и избегайте использования яркой.
Ранее Фокус писал о том, какие ежедневные привычки приводят к быстрому старению
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.