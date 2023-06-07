Остановить время. 10 советов, как выглядеть моложе своего возраста

Невозможно остановить время и процесс старения. Однако, чтобы подольше сохранить молодость нужно начинать уже сейчас.

Диета и образ жизни, которых люди придерживаются в молодости, напрямую отражает их внешний вид во взрослом возрасте. Но есть несколько способов, которые помогут увеличить продолжительность жизни и выглядеть моложе своих лет. Для тех, кто хочет выглядеть моложе своего возраста, вот несколько советов. Об этом пишет Mylo.

Добавьте в рацион продукты, богатые антиоксидантами

Антиоксиданты борются с воспалением и свободными радикалами в организме. Фрукты, такие как гранат, черника, ягоды годжи, ежевика и клюква будут очень полезны для кожи.

Регулярно делайте физические упражнения

Часто люди слишком заняты напряженной повседневной жизнью и пренебрегают своим здоровьем. Регулярные занятия спортом помогают выглядеть моложе и предотвращают возрастные изменения. Начните с короткой прогулки или начните практиковать занятия йогой. Сосредоточьтесь на основных упражнениях, которые помогают улучшить осанку.

Избегайте обезвоживания

Из-за обезвоживания кожа выглядит не только морщинистой и тусклой, но и на несколько лет старше. Обязательно пейте много воды; не менее 2 литров в день. Вода выводит вредные токсины из организма и придает коже сияние. А также помогает сбалансировать рН кожи.

Ешьте больше фруктов и овощей

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Фрукты и овощи подщелачивают организм и очищают печень. Употребление зеленых овощей и фруктов — лучший способ избавиться от токсинов. Такие продукты, как оливки, авокадо, зеленые листовые овощи, гранаты и ростки пшеницы, придают коже более молодой вид.

Наносите солнцезащитный крем

Когда кожа подвергается воздействию УФ-лучей, на ней начинают проявляться возрастные изменения, такие как морщины, омертвевшая кожа, огрубение и пятна. Регулярное применение солнцезащитного крема предотвращает преждевременное старение кожи, уменьшает морщины и пигментные пятна.

Контролируйте осанку

Правильная осанка делает человека выше, стройнее и моложе, а также ассоциируется с уверенностью в себе.

Высыпайтесь

Недостаток сна может спровоцировать появление мешков под глазами и снизить энергию. Чтобы выглядеть моложе, человек должен регулярно высыпаться. Следование распорядку дня адаптирует тело к естественному режиму сна.

Позаботьтесь о коже

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Продукты или добавки, такие как льняное семя и семена чиа, богаты альфа-липоевой кислотой (АЛК) и обладают омолаживающими свойствами. Ухаживайте за кожей, регулярно пользуйтесь кремами, содержащими ретинол, и включайте в рацион продукты, богатые альфа-липоевой кислотой.

Подберите правильный уход за кожей

Пока не поздно, начните принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить преждевременное старение кожи. Используйте мягкие очищающие и отшелушивающие средства, а также обязательно пользуйтесь ночной сывороткой в повседневной жизни. Ежедневное использование увлажняющего крема повышает эластичность кожи и сохраняет ее увлажненной.

Ограничьте употребление алкоголя и кофеина

Потребление слишком большого количества алкоголя и кофеина может обезвоживать кожу, делая ее старой и тусклой. Он не позволит необходимым элементам усваиваться организмом. Итак, потребляйте кофе в умеренных количествах, а от алкоголя лучше и вовсе отказаться.

Как выглядеть на 10 лет моложе своего возраста

Используйте макияж, который сделает вас моложе. Правильный макияж может придать лицу более молодой вид, делая естественные черты лица более яркими. Вот несколько советов:

Используйте кремообразный консилер.

Наносите румяна на верхнюю часть скул.

Используйте коричневую подводку для глаз вместо черной. С возрастом, черный цвет становится слишком заметным на лице. Коричневая подводка для глаз придает нежный вид.

Делайте акцент на ресницы.

Используйте бледный оттенок помады, который сделает лицо моложе и избегайте использования яркой.

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