Топ-6 токсичных продуктов, которые отнимают у вас здоровье

Вполне привычные продукты при определенных обстоятельствах могут быть токсичны и вредны для вашего организма.

Все знают о продуктах, которые откровенно, вредны для нашего здоровья, но не всем известно о том, что в привычных и любимых нами продуктах иногда кроется опасность. В небольших количествах эти продукты не принесут никакого вреда вашему здоровью, но в больших количествах они могут нанести больше вреда вашему здоровью, чем вы думаете. Об этом пишет realbuzz.com.

Грибы

В то время как грибы, доступные в супермаркетах, довольно безопасны для употребления в пищу, любители грибов должны быть осторожны в выборе, поскольку многие разновидности могут быть очень опасными и даже смертельными. Около 100 видов грибов считаются опасными для человека. Употребление таких грибов вызывает симптомы которых варьируются от головных болей до судорог и даже смерти.

Рапсовое Масло

Относительно пользы рапсового масла для организма человека велось много споров, но все же употребление в пищу этого масла может иметь много негативных последствий для нашего здоровья. В сообщениях говорится, что рапс, из которого производится масло, чрезвычайно токсичен, а побочные эффекты от употребления такого масла могут включать проблемы с дыханием и слепоту.

Мускатный Орех

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Возможно, один из самых опасных продуктов в этом списке вас сильно удивит, так как эта специя есть практически в каждом кухонном шкафу. Хотя, как и многие продукты в списке, мускатный орех действительно полезен для здоровья, он также может быть чрезвычайно опасен при употреблении в больших дозах. Мускатный орех содержит токсичное вещество под названием миристицин, в умеренных количествах оно может вызывать галлюцинации, а большие дозы могут вызвать судороги, учащенное сердцебиение, тошноту, обезвоживание.

Перец чили

Перец чили невероятно полезен для здоровья, но лишь в небольших количествах. В чили содержится химическое вещество капсаицин, благодаря которому перец горький на вкус. Высокая концентрация капсаицин может оказывать токсическое действие, вызывая, боль в животе, кожный зуд, обострение проблем ЖКТ. Большинству людей употребление перца чили не принесет большого вреда, в чаще пользу, однако стоит помнить, что капсаицин лучше всего употреблять в умеренных количествах, поэтому соблюдайте осторожность.

Фермерский лосось

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Мы часто слышим о том, что нужно включать в свой рацион больше рыбы, но исследования показали, что употребление в пищу выращенного на ферме лосося может быть не лучшим выбором. Исследование показало, что 13 различных токсинов, в том числе ПХД, которые были классифицированы Агентством по охране окружающей среды (EPA) как вероятные канцерогены для человека, чаще всего находятся в выращенном на ферме, чем в диком лососе.

Картофель

Картофель, на первый взгляд, может казаться довольно безобидным овощем, но исследования показывают, что он содержит токсичные соединения, известные как гликоалкалоиды. Они влияют на нервную и пищеварительную системы, могут вызывать головные боли, слабость, спутанность сознания, диарею и рвоту. Отравление картофелем происходит очень редко, но, чтобы обезопасить себя, любители этого популярного овоща должны избегать картофеля с ростками и картофеля, который позеленел. Именно в таком овоще содержится высокая концентрация гликоалкалоидов.

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