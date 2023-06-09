Для мозга и фигуры. 5 упражнений для здорового мозга и хорошей памяти

Уделите всего 10 минут в день на тренировку, и вы ощутите положительное влияние на вашу память и здоровье мозга.

Эксперты уже давно знают о пользе упражнений для физического здоровья, но продолжаются исследования, доказывающие, что тренировки могут оказывать влияние и на ваш ум. Существуют упражнения для здоровья мозга, которые могут помочь улучшить все: от памяти до способности к организации.

В исследовании, опубликованном в Journal of Epidemiology & Community Health, отслеживались данные почти 4500 жителей Великобритании, у которых мониторы активности были привязаны к бедрам в течение 24 часов в сутки, целую неделю. Исследователи проанализировали, как уровень их активности повлиял на кратковременную память, навыки решения проблем и способность обрабатывать информацию. Об этом пишет Prevention.

Оказалось, что выполнение умеренных и энергичных упражнений и действий — даже те, которые были выполнены менее чем за 10 минут — были связаны с гораздо более высокими показателями когнитивных функций, чем у людей, проводящих большую часть времени сидя или занимаясь легкими делами. Энергичные упражнения обычно включают в себя бег, плавание, езду на велосипеде; умеренные — быструю ходьбу и все, что заставляет ваше сердце биться быстрее.

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В частности, исследователи обнаружили, что у людей, которые выполняли эти тренировки, была лучшая рабочая память, но наибольшее влияние было на исполнительные процессы, такие как планирование и организация.

С другой стороны, у людей, которые больше времени спали, сидели или меньше двигались — когнитивные способности снижались на 1-2%.

Выводы "могут просто заключаться в том, что те люди, которые больше двигаются, как правило, в среднем имеют более высокие когнитивные способности", — говорит ведущий автор исследования Джон Митчелл, докторант Института спорта, физических упражнений и здоровья Университетского колледжа Лондона. Но, добавляет он, результаты могут также "подразумевать, что даже минимальные изменения в нашей повседневной жизни могут иметь последующие последствия для нашего познания".

Это не первое исследование, обнаружившее связь между физическими упражнениями и улучшением когнитивных функций. Фактически, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) специально заявляют, что физическая активность может помочь улучшить ваше когнитивное здоровье, память, наладить эмоциональный баланс.

Регулярные тренировки также могут снизить риск ухудшения когнитивных функций и слабоумия. Научный анализ, опубликованный в журнале Preventive Medicine в 2020 году, показал, что снижение когнитивных функций почти в два раза выше у неактивных взрослых по сравнению с их более активными коллегами.

Это означает, что упражнения с более высокой нагрузкой могут стимулировать приток крови к вашему мозгу и повысить вашу способность хорошо мыслить в процессе.

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Упражнения также активизируют скелетные мышцы, которые, как считается, выделяют гормоны, взаимодействующие с мозгом, чтобы влиять на здоровье и функцию нейронов. Именно нейроны действуют как информационные мессенджеры, говорит Малин. "Это, в свою очередь, может способствовать росту и регенерации клеток мозга, которые помогают памяти и познанию", — говорит он.

В настоящее время CDC рекомендует большинству взрослых уделять не менее 150 минут в неделю упражнениям средней интенсивности.

Лучшие упражнения для вашей памяти

Начните заниматься танцами,

Делайте приседания или маршируйте на месте во время просмотра телевизора.

Начните ходить пешком

Используйте лестницу, вместо лифта,

Гуляйте с собакой, если она у вас есть (исследование показало, что владельцы собак гуляют в среднем на 22 минуты больше каждый день, чем люди, у которых нет собак).

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Доказано, что более активная деятельность действительно лучше всего подходит для вашего мозга. Ключевым фактором является повышение частоты сердечных сокращений. Это может включать выполнение таких упражнений, как:

HIIT-тренировки

Бег

Бег трусцой

Плавание

Езда на велосипеде по склону

Танцы

Совет Малин: "Не сидите долго на одном месте, чередуйте сидение с активностью. Даже 10-минутная прогулка в качестве альтернативы будет иметь большое значение".

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.