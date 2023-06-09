6 домашних средств, которые помогут избавиться от храпа

Храп становится для вас проблемой и не дает нормально выспаться - помогут домашние средства от храпа!

Все иногда храпят, но когда это становится постоянным явлением, начинаются проблемы. Это нарушает режим сна и может даже привести к бессоннице. Храп может быть вызван закупоркой дыхательных путей, ожирением, недосыпанием и рядом других факторов. Какой бы ни была причина, добавьте в закладки эти домашние средства, чтобы избавиться от этой проблемы. Об этом пишет Lifestyle Asia.

Дышите над паром

Одной из основных причин храпа является заложенность носовых ходов. Тепло от пара помогает избавиться от заложенности носа и облегчает дыхание во время сна.

Спите на боку

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Если вы спите на спине, то именно это может быть причиной вашего храпа. Сон на спине может привести к тому, что ваш язык смещается к задней части горла, что приводит к блокировке потока воздуха через горло. Когда вы спите на боку, воздух проходит легче, и ваш храп уменьшается.

Приподнимайте изголовье кровати

Одним из наиболее эффективных домашних средств от храпа является поднятие изголовья кровати на несколько сантиметров. Когда ваша голова находится на более высоком уровне, чем остальная часть тела, вам легче дышать свободно. В качестве альтернативы вы можете использовать высокую подушку, которая поможет помочь вам с заложенностью носа и не храпеть

Избегайте употребления алкоголя перед сном

Выпить пару рюмок во время ужина может быть полезно, но знаете ли вы, что это одна из причин вашего храпа? Алкоголь приводит к расслаблению мышц горла, что, в свою очередь, провоцирует храп. Одно из лучших домашних средств от храпа — убедиться, что между употреблением алкоголя и сном проходит не менее трех часов.

Пейте молоко с куркумой перед сном

Да, эта желтая специя — отличное домашнее средство от храпа. Куркума обладает антибиотическими и антисептическими свойствами, которые помогают вылечить воспаление и храп. Смешайте немного куркумы в теплом стакане молока и выпейте перед сном.

Дышите эвкалиптовым маслом

Одним из самых эффективных средств от храпа является эвкалиптовое масло, оно помогает очистить ваш нос. Все, что вам нужно сделать, это добавить несколько капель эвкалиптового масла в кипящую воду или зажечь аромалампу перед сном и немного подышать.

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