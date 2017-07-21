Фокус №29 (536)

НА ОБЛОЖКЕ

Почему Верховная Рада у большинства украинских граждан ассоциируется с цирком

НЕДЕЛЯ

Новости. Украина может получить летальное оружие от США; в Амстердаме открыли мемориал жертвам катастрофы лайнера MH17; очередной скандал вокруг Трампа; украинские военные лётчики лучшие в пилотаже — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Раде волю! Верховная Рада добралась до середины своего срока полномочий. Двигателем реформ парламент так и не стал, зато превратился в центр политической жизни. Именно в этом качестве главный законодательный орган, похоже, и дотянет до очередных парламентских выборов в 2019 году

МИР

Найдут и накажут. Три года спустя после гибели рейса MH17 наконец обозначились контуры суда над убийцами

ДЕНЬГИ

Земля обетованная. Конституция Украины гарантирует всем гражданам возможность бесплатно получить участок земли для сельского хозяйства. Однако чтобы это право реализовать, нужно потратить много времени и сил

Дело на миллион. До недавнего времени можно было взять авто в кредит, перерегистрировать его на другого человека и перестать выплачивать сумму займа. Этой схемой пользовались весьма обеспеченные мошенники

ТЕХНОЛОГИИ

Пять лет спустя. Эксперты Всемирного экономического форума и Глобального совета будущего отобрали 10 технологий, которые в этом году достигли "зрелости". Это позволяет сделать вывод, что через 3–5 лет их начнут повсеместно использовать

Эпидемия цифровых болезней. Какие расстройства вызывают гаджеты и интернет

ОБЩЕСТВО

Демократия для юзеров. Вызовы, уготованные нам цифровой цивилизацией

Государство и эволюция. Чем опасен контроль власти над искусственным интеллектом

КАРТА МИРА

Птица высокого полёта. Ещё лет 10 назад о стране-соседке говорили: "Курица не птица, Польша не заграница". Сегодняшняя Варшава показывает, что при желании любая птица способна взмыть в небо

КУЛЬТУРА

Прогнозы Sinoptik’а. Музыканты группы Sinoptik рассказали Фокусу, почему они не собираются всю жизнь играть в одном стиле, о взрыве снаряда, намекнувшем, что пора уезжать из Донецка, и о том, как команда пытается прогнозировать

Шекспир на фене. Знаменитого режиссёра обидели, и он решил красиво отомстить. Девушка поехала на заработки в Америку, но растерялась. Близнецы заманивали доверчивых людей в своё логово и питались их душами. Эти и другие удивительные истории — в июльском обозрении Фокуса

ГИД ФОКУСА

Необходимая лёгкость бытия. Журналист Фокуса Мария Бондарь не уезжает из города без оранжевых замшевых мокасин для прогулок и бежевой сумки Alviero Martini, подходящей к любому костюму или платью

P. S.

Ой, что будет. На грядущей неделе, пока Россия с Китаем проводят совместные военно-морские учения, а ЕС попытается сгладить конфликт в арабском мире, браконьеры получат сумасшедшие штрафы, а Порошенко поговорит с Путиным. Правда, пока только по телефону