Фокус №1-2 (558)

НА ОБЛОЖКЕ

Собака — символ этого года. В её огромных глазах отражаются блики света, блики надежды. Станет ли 2018-й переломным для Украины и где окажется наша страна через 10 лет? Ответы на эти вопросы — в прогнозах Фокуса. Серьёзных и не очень

НЕДЕЛЯ

Новости. Убийство правозащитницы в Демидове; теннисистка Свитолина — четвёртая ракетка мира; из-за аномальной зимы в США замерзают животные — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

После каникул. Пока Украина окончательно не втянулась в избирательную кампанию, парламент должен закрыть ряд давно перезревших вопросов — от обновления ЦИК до закона по Донбассу

МИР

Ну а вдруг. Чего не произойдёт в 2018 году, но всякое бывает

ДЕНЬГИ

Сжатая пружина. Почему в 2018 году мы всё чаще будем чувствовать дежавю

Правила бизнеса. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина о главных тенденциях 2018 года

Бег на месте. Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета, о причинах медленного роста украинской экономики и мировых трендах

Судьба моратория. Заместитель исполнительного директора фонда "Відродження" Тарас Качка о рынке земли в Украине

Электронный пузырь. Михаил Чобанян, основатель первого Bitcoin-агентства Kuna в Восточной Европе и Украине, о том, что произойдёт в мире электронных денег в 2018 году

Точка роста. Александр Кубраков, исполнительный директор ассоциации "ІТ Украины", о том, как ІТ-сектор становится двигателем украинской экономики и формирует в стране средний класс

Стартап по-еврейски. Вице-президент израильского университета Технион Боаз Голани рассказал Фокусу о том, зачем будущим программистам служить в армии и как национальность влияет на успех в бизнесе

ОБЩЕСТВО

Прорыв подкрался незаметно. Мир близок к победе над сексизмом

Вне клетки. К 2026 году в Украине должны исчезнуть детские интернаты

АРХИВАРИУС

Дважды Новый год. В Киеве традиция дважды отмечать наступление одного и того же года ведёт свой отсчёт с Х века — ей более тысячи лет

КУЛЬТУРА

Поживём — увидим. Очередные приключения суперагентов и супергероев, экранизация романа Сергея Жадана и украинский мультфильм, снятый с прицелом на зарубежный прокат, — в обзоре 12 самых ожидаемых кинопремьер 2018 года

Маленькие, но гордые. Во всём мире основу той части театральной жизни, которая ориентирована на зрителей, а не на спонсоров и госдотации, составляют маленькие независимые сценические коллективы

Феминизм с кулаками. Литература атакует телевидение — шесть сериалов 2018 года, основанных на книгах

ГИД

Всё фиолетово. Галина Ковальчук разобралась в актуальных тенденциях 2018 года

P. S.

Лохматые дипломаты. Самые популярные коты мира на госслужбе