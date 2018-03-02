Фокус №9 (565)

Здесь вы можете полистать страницы Фокуса №9 (565).
НЕДЕЛЯ
Новости. Скандал в Медуниверситете имени А. А. Богомольца; любители «клубнички» из олимпийской деревни в Пхёнчхане; 2/3 украинцев трудоустроены нелегально — в новостях Фокуса на этой неделе
СТРАНА
Сольная партия. Как Владимир Гройсман пытается стать независимым политиком и сможет ли он дистанцироваться от Петра Порошенко
Миллионы на ветер. Украина не смогла освоить многомиллионную помощь от ЕС для модернизации КПП на западной границе. У Евросоюза лопнуло терпение — проекты будут закрыты. Ответственности за провал никто из украинских чиновников не понесёт
МИР
Олимпиада, которой могло не быть. XXIII Олимпийские игры в Пхёнчхане завершены. Они удивительным образом удались
ДЕНЬГИ
Шоковая заморозка. Внедрение реформ практически остановилось перед выборами. Заплатить за это придётся украинцам
Ценовое ралли. Почему автомобилисты стали переходить на альтернативные виды топлива и как девальвация гривны влияет на стоимость бензина
Крайним будете. Длящийся с 2014 года мораторий на внеплановые проверки бизнеса не спас предпринимателей от штрафов. С этого года запрет на инспекции снят для 20 контролирующих органов
Вне конкуренции. Сальвадорский эксперт в области конкурентоспособности Хосе Кабальеро рассказал Фокусу об инновациях и реформах, которые начинаются с инфраструктуры и менталитета
БОЛЬШАЯ ТЕМА
Счастливый замес. Как устроена работа единственной в Киеве пекарни, где люди с ментальной инвалидностью делают кексы
ОБЩЕСТВО
Маленькая вера. Кто такой Владимир Мунтян, что такое духовный центр «Возрождение» и какое отношение всё это имеет к религии
АРХИВАРИУС
Вымогатель денег. История о Николае Писареве, самом знаменитом киевском взяточнике XIX века. Долгое время ему всё сходило с рук. Не в последнюю очередь потому, что это было выгодно его шефу — генерал-губернатору Дмитрию Бибикову
КУЛЬТУРА
Когда искусство показало зубы. Художник Иван Семесюк рассказал Фокусу, как четыре года назад на Майдане появилось арт-пространство «Мистецький Барбакан», о символизме первого коктейля Молотова, брошенного архитектором, и о том, почему лишь со временем к нему пришло понимание того, чем на самом деле была Революция достоинства
Канат над пропастью. Скупой миллиардер, охота на Уолл-стрит и супергероиня в запое — в лучших сериалах марта
ГИД
Самый красивый тотализатор. Анна Давыдова собрала прогнозы относительно главной мировой кинонаграды — «Оскара»
P. S.
Натвитили так натвитили. Топ-5 самых цитируемых твитов 2017 года. Автор двух — Барак Обама