Фокус №19 (574)

Здесь вы можете полистать страницы Фокуса №19 (574).

НА ОБЛОЖКЕ

Пока человечество бьётся над созданием искусственного интеллекта, «безмозглые» роботы вытесняют людей на задворки рынка труда. К 2030 году, прогнозируют аналитики McKinsey, на машины можно будет переложить обязанности 800 млн работников

НЕДЕЛЯ

Новости. Массовое отравление детей в Черкассах; цены на аренду недвижимости в Киеве перед Лигой чемпионов УЕФА бьют рекорды; украинские спортсмены-школьники стали чемпионами Всемирной гимназиады в Марокко — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Нет им веры. В Украине отсутствует не только фаворит будущей президентской кампании, но даже группа из двух-трёх явных лидеров. Среди партий, которые эти лидеры возглавляют, ситуация аналогичная

Экзотический протест. Заместитель директора по научным вопросам Института социологии НАН Украины Евгений Головаха о том, почему украинцы не доверяют системным политикам и что с этим делать

МИР

Иранский узел. Начнётся ли на Ближнем Востоке большая война

ДЕНЬГИ

Вкалывают роботы. Что изменится, когда нашу работу поручат машинам

Почвенная недостаточность. Украинские чернозёмы страдают от истощения. Восстановить их поможет мода на здоровый образ жизни

Земля свободных. Создание рынка сельхозземель может ускорить рост ВВП до 5% в год. Главное — преодолеть собственные страхи и не слушать популистов

ОБЩЕСТВО

Держи вора. Как волей случая корреспондент Фокуса протестировала работу украинской полиции

Нездоровый интерес. Почему в частных клиниках назначают ненужные обследования и сколько стоит флакончик «эксклюзивных» мужских поливитаминов, чья эффективность не доказана медициной

Особенности национальной сорочки. Готовясь ко Дню вышиванки, Фокус разобрался, какие традиции стоит учитывать при выборе такой рубашки и как её носить

Жизнь как долька фрукта. Фотограф Брайан Халлет о подводных камнях работы с корпорациями, крупнейших поражениях художника и о том, почему никто и никогда не заставит гуру визуального контента примерить галстук

АРХИВАРИУС

Суд Бога — это суд Ума. Трактат Андрея Вышоватого «О религии, согласной с разумом», написанный 340 лет назад, в 1678 году, послужил основой европейской классической философии и вдохновил отцов-основателей США

КУЛЬТУРА

Культура плевка. Австрийский киновед Барбара Вурм рассказала Фокусу о сексе, гигиене и «новом быте» в советских культурфильмах 1920–1930-х годов — малоизвестном жанре «образовательного» кино

Соседские секреты. Пропавшая дочь, страдающий плейбой и мистика в женском пансионате — в лучших сериалах мая

ГИД

Где жить хорошо. Андрей Фарисей проанализировал livability-рейтинг лучших столичных жилых комплексов

P. S.

Кто в Украине больше всех зарабатывает. Государственная служба статистики назвала самые высокооплачиваемые профессии в Украине по итогам марта