Фокус №24 (579)

НА ОБЛОЖКЕ

В Украине приняли закон о создании последнего недостающего звена в борьбе с коррупцией — о Высшем антикоррупционном суде. Однако процесс его формирования рискует затянуться на год

НЕДЕЛЯ

Новости. В Украине откроют первый магазин крупнейшего в Европе ретейлера H&M; с начала года более 20,5 тыс. человек в стране заболели корью; Tesla планирует уволить 4 тыс. сотрудников — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Кастолом. Закон о Высшем антикоррупционном суде принят. Осталось дождаться массовых посадок ВИП-коррупционеров. Однако гарантий, что этой касте неприкасаемых придёт конец, никто не даёт

Только факты. На сайте правительства опубликован отчёт о деятельности Кабмина за прошлый год. С ним в июне перед народными депутатами должен выступить Владимир Гройсман. Но многие данные отчёта — манипуляция. Фокус решил разобраться

За детскими спинами. Вовлекать несовершеннолетних в политику, возможно, и неплохо. Но не в качестве декораций

МИР

Договор с диктатором. Изменит ли мир саммит Трампа и Ким Чен Ына

ДЕНЬГИ

Сеанс правды. Почему украинские бизнесмены всё чаще проверяют своих сотрудников при помощи полиграфа

На взрывной скорости. Бизнес-правила Владимира Поперешнюка, совладельца «Новой почты»

ОБЩЕСТВО

Подрыв устоев. Зачем реклама то и дело бросает вызов общественному мнению и когда этому придёт конец

Прививка от риска. Министерство здравоохранения убеждает украинцев вакцинировать детей, но многие по-прежнему предпочитают «вырабатывать естественный иммунитет к болезням». Фокус выяснил, чего именно опасаются родители и насколько обоснованы их страхи

На старт, внимание, Марш! Накануне Марша равенства, который в этом году пройдёт в Киеве 17 июня, Фокус поговорил с ЛГБТ-активистами и радикалами о жестокости, камингаутах, нормах и нормальности, лечении гомосексуальности и коммерциализации гей-парадов

АРХИВАРИУС

Квартирный вопрос. В советские времена изменить жилищные условия можно было только одним способом — поменяться квартирами с другими людьми. При этом нередко прибегали к теневым схемам, услугам нелегальных брокеров и неофициальным доплатам

КУЛЬТУРА

Финский Кафка. Во время «Книжного Арсенала» Фокус поговорил с одним из самых известных современных скандинавских писателей Юрки Вайноненом о новом сюрреализме, свободе фантазии, любви к птицам, а также о его интересе к тёмной стороне человеческой личности

Охота на браконьеров. Медведь-супергерой, мексиканский рестлер и польский «Твин Пикс»— в главных фильмах, не попавших в украинский прокат

ГИД

Пьянящий праздник. Екатерина Левченко разобралась, какие павильоны на винном фестивале в Бордо стоит посетить прежде всего

P. S.

Политические спортсмены. Британское издание Independent составило рейтинг десяти самых влиятельных политиков в мире, которые раньше были спортсменами. Мэр Киева Виталий Кличко — на пятом месте