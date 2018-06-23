Фокус №25 (580)

Здесь вы можете полистать страницы Фокуса №25 (580).

НА ОБЛОЖКЕ

Найти в мире идеальный для жизни город практически невозможно. Особенно в Украине, где большинство людей, по данным ООН, живут за чертой бедности. Тем не менее лучшие города в стране есть. Фокус их отыскал и представляет рейтинг

НЕДЕЛЯ

Новости. Рекордный по числу участников Марш равенства в Киеве; шахтёры и ветераны АТО подрались с полицией у стен Верховной Рады; с января по апрель 2018 года количество умерших украинцев почти в два раза превысило число рождённых — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Прямая дипломатия. Посол Франции в Украине Изабель Дюмон рассказала Фокусу о безальтернативности минских соглашений, особом статусе для Донбасса и внутреннем сопротивлении реформам

МИР

Закрыть порты! Смогут ли европейские ультраправые уменьшить поток мигрантов

РЕЙТИНГ

Правильный ракурс. Почему на нашу страну лучше смотреть c высоты

Нагородили. Фокус выяснил, насколько украинские города комфортны для жизни. Особыми успехами в урбанистике мы пока похвастаться не можем

Вне зоны доступа. Что происходит в оккупированных городах, которые не вошли в рейтинг

ОБЩЕСТВО

Будущее наступило. В новой реальности анонимность стоит больших денег, роботы вытесняют людей на рынке труда, а предоставлять посторонним личную информацию опаснее, чем переходить улицу на красный свет

Первый украинский. В Украине сформировался новый гражданский тренд: люди сознательно переходят с русского языка на украинский. Фокус выяснил, какие мотивы стоят за этим, легко ли русскоязычным отказаться от привычного способа коммуникации и зачем священник из России распространяет украинские книги

КУЛЬТУРА

Гений места. В пространстве платформы культурных инициатив «Изоляция» открылась персональная выставка Павла Макова «Тетрадь без одной страницы». Фокус поговорил с художником о новой выставке, «макрокосме» и «микрокосме» его работ, а также о культуре как способе сосуществования

Супермен уже не тот. В июньской музыкальной подборке — не только самые жаркие хиты лета, но и самые скандальные измены

ГИД

Современный денди. Главные тренды мужской моды нового сезона

P. S.

Миллиарды на футбольном поле. Сколько стоят самые дорогие футболисты планеты, участвующие в чемпионате мира по футболу