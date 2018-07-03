Все статьиВсе новостиВсе мнения
Спецпроект при поддержке Киевстар
Длинный фокус
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Журнал » 2018 » Фокус №27 (582)

Фокус №27 (582)

Фокус №27 (582)
03.07.18 8
000

НА ОБЛОЖКЕ

Ежегодно Украина теряет десятки миллиардов гривен на нелегальной торговле, оставаясь в Европе чуть ли не главным центром контрабанды. Изменить ситуацию не в силах даже самые жёсткие меры по борьбе с этой преступностью

НЕДЕЛЯ

Новости. Сотни украинских туристов не смогли вернуться домой; спасение найденных в пещере Таиланда 12 школьников может растянуться на два месяца; украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Балтийский фронт. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс рассказал Фокусу о борьбе с гибридными угрозами России и интеграции русскоязычных неграждан в латвийское общество

Церковный пасьянс. Уйдёт ли Украинская православная церковь от Московского патриархата

Обманщики на доверии. Бессмертная фраза персонажа фильма «Семнадцать мгновений весны» Мюллера «Верить в наше время нельзя никому» становится жизненным кредо как журналистов, так и потребителей информации. В дураках в итоге остаются все

МИР

Эра Китая. Ещё немного и человечество замарширует по Новому шёлковому пути

ДЕНЬГИ

Мимо кассы. Украинским чиновникам нужны масштабные истории о борьбе с теневыми потоками. В время сражаться за контрабанду

Оторваться от земли. Украэрорух пытается поделить небо между дронами и всеми остальными. Заложником оказался аграрный бизнес, который ежедневно активно применяет беспилотники

ОБЩЕСТВО

Цифровой переход. Более десяти лет Украина пытается перейти с аналогового телевидения на цифровое. Однако на финишную прямую этот процесс, по всей видимости, вышел только теперь. Окончательно отказаться от «аналога» страна должна к концу лета

Гонка за лидером. Кто и как зарабатывает на рекламе в Instagram

Свобода пространства. Об урбанистических проблемах постсоветских городов, свободе в дизайне и о рыночном популизме Фокусу рассказал польский учёный Матеуш Халава

АРХИВАРИУС

Поезд на пляж. В советские времена летом купить билет на поезд южного направления было очень сложно, в вагонах случались «двойники» на одно место, а проводники делали бизнес на «зайцах» и финтах с постельным бельём

КУЛЬТУРА

Вояж в Европу. В Будапеште состоялась самая крупная презентация украинского искусства за последние 25 лет

К гадалке не ходи. В июльском книжном обозрении Фокуса — кошмар сбывающихся предсказаний, жизнь в тени поп-звезды, история любви на фоне смерти, безвозвратно ушедшее японское время и милая ироническая проза для отдыха от всего вышеперечисленного

ГИД

Турист поколения 2.0. Галина Ковальчук нашла что предложить опытным путешественникам

P. S.

Богатые семьи. Пятёрка самых состоятельных династий в мире, чьи бизнес-империи передаются из поколения в поколение

0
Делятся
Google+
Show
Show
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4439
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58539
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6276
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8551
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11306
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13313
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3362
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19333
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3966
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9084
  1. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 8544 / 8948
  2. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 3844 / 4222
  3. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 3442 / 3559
  4. Титаник доедают бактерии 3193 / 3445
  5. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 3184 / 3614
  6. Найденные в тайской пещере дети могут пробыть там еще несколько месяцев 2445 / 2641
  7. В Варшаве полуголую Бейонсе со сцены снимали спасатели 2097 / 2210
  8. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 2080 / 2313
  9. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 1785 / 1834
  10. Россию обязали рассчитаться по долгам СССР 1675 / 1960
  1. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 41 / 3559
  2. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 19 / 8948
  3. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 11 / 2313
  4. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 10 / 4222
  5. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 7 / 1834
  6. Китайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО 6 / 795
  7. Во Львовской области уничтожили памятник Пушкину 4 / 597
  8. "Как выйти за пределы страны и освоить мировые рынки" - Фокус и Киевская торгово-промышленная палата провели обучающий семинар для малого и среднего бизнеса 4 / 163
  9. В Китае создали "лазерный автомат" 4 / 1104
  10. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 4 / 42066
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.