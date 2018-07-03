Фокус №27 (582)

НА ОБЛОЖКЕ

Ежегодно Украина теряет десятки миллиардов гривен на нелегальной торговле, оставаясь в Европе чуть ли не главным центром контрабанды. Изменить ситуацию не в силах даже самые жёсткие меры по борьбе с этой преступностью

НЕДЕЛЯ

Новости. Сотни украинских туристов не смогли вернуться домой; спасение найденных в пещере Таиланда 12 школьников может растянуться на два месяца; украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Балтийский фронт. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс рассказал Фокусу о борьбе с гибридными угрозами России и интеграции русскоязычных неграждан в латвийское общество

Церковный пасьянс. Уйдёт ли Украинская православная церковь от Московского патриархата

Обманщики на доверии. Бессмертная фраза персонажа фильма «Семнадцать мгновений весны» Мюллера «Верить в наше время нельзя никому» становится жизненным кредо как журналистов, так и потребителей информации. В дураках в итоге остаются все

МИР

Эра Китая. Ещё немного и человечество замарширует по Новому шёлковому пути

ДЕНЬГИ

Мимо кассы. Украинским чиновникам нужны масштабные истории о борьбе с теневыми потоками. В время сражаться за контрабанду

Оторваться от земли. Украэрорух пытается поделить небо между дронами и всеми остальными. Заложником оказался аграрный бизнес, который ежедневно активно применяет беспилотники

ОБЩЕСТВО

Цифровой переход. Более десяти лет Украина пытается перейти с аналогового телевидения на цифровое. Однако на финишную прямую этот процесс, по всей видимости, вышел только теперь. Окончательно отказаться от «аналога» страна должна к концу лета

Гонка за лидером. Кто и как зарабатывает на рекламе в Instagram

Свобода пространства. Об урбанистических проблемах постсоветских городов, свободе в дизайне и о рыночном популизме Фокусу рассказал польский учёный Матеуш Халава

АРХИВАРИУС

Поезд на пляж. В советские времена летом купить билет на поезд южного направления было очень сложно, в вагонах случались «двойники» на одно место, а проводники делали бизнес на «зайцах» и финтах с постельным бельём

КУЛЬТУРА

Вояж в Европу. В Будапеште состоялась самая крупная презентация украинского искусства за последние 25 лет

К гадалке не ходи. В июльском книжном обозрении Фокуса — кошмар сбывающихся предсказаний, жизнь в тени поп-звезды, история любви на фоне смерти, безвозвратно ушедшее японское время и милая ироническая проза для отдыха от всего вышеперечисленного

ГИД

Турист поколения 2.0. Галина Ковальчук нашла что предложить опытным путешественникам

P. S.

Богатые семьи. Пятёрка самых состоятельных династий в мире, чьи бизнес-империи передаются из поколения в поколение