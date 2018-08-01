Фокус №30 (585)

Здесь вы можете полистать страницы Фокуса №30 (585)
НА ОБЛОЖКУ
Кто такие конфликтологи и как они помогают найти выход из любой ситуации
НЕДЕЛЯ
Новости. Лесные пожары в Греции; смертельные ДТП с участием маршрутных такси в Украине; аномальные дожди в столице — в новостях Фокуса на этой неделе
СТРАНА
В эпицентре циклона. Харьковский мэр Геннадий Кернес об обвинениях прокуратуры в свой адрес и о роли градоначальников
в президентских выборах
Конфликтные люди. Почему чиновники и депутаты перестали заказывать экспертизы политических конфликтов и по каким причинам примирить ромов с полицией куда легче, чем
с радикалами
Кремлёвские пленники. Олег Сенцов не устаёт повторять, что голодает не за себя, а за всех украинских политзаключённых, пребывающих в заложниках у Кремля. Кто эти люди, занимается ли кто-нибудь их освобождением и каковы их перспективы
Узник совести. Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, как себя чувствует её брат, на какой компромисс он пошёл с тюремщиками и почему его требование освободить всех политзаключённых украинцев в обмен на прекращение голодовки нельзя считать утопическим
МИР
Страсти по Лукашенко. Кремль в отношении Минска переходит к силовой дипломатии. К чему может привести «гибридная дружба» двух стран
ДЕНЬГИ
Пивная интуиция. Как в Луганской области делают украинское пиво
Есть контакт. За последние пять лет в мире продали более 2 млн автомобилей с электродвигателями. Украинские водители тоже заинтересовались электрокарами из-за существенной экономии как на топливе и техобслуживании, так и на цене самого авто
Оправданий не жди. Как преодолеть репутационный кризис и остаться в выигрыше
ОБЩЕСТВО
Потерявшиеся в Сети. Генеральный директор телеканала NEWSONE Елена Рудик о том, почему в Украине интенсивно развиваются новостные каналы
АРХИВАРИУС
Дачные метры. Летом при социализме на загородных «шести сотках» вкалывали, а на элитных дачах — отдыхали. Зимой дачные домики нередко захватывали бездомные и освободившиеся из мест заключения
КУЛЬТУРА
Поэма без героя. Фокус поговорил с кинорежиссёром Романом Бондарчуком о его фильме «Вулкан», обсудил мифологическое сознание жителей Херсонской области, затопленное село, смерчь в степи и то, почему баржи с металлоломом никогда не проходят шлюз по расписанию
Убийство за шляпу. Битва за ранчо, репортёр с проблемами и провокация года — в лучших сериалах июля
ГИД
Какая гадость. Галина Ковальчук нашла, казалось бы, неприятные на вкус, но, тем не менее, парадоксальным образом манящие блюда
P. S.
Куплю родину. В большинстве стран для получения гражданства иностранцу необходимо пройти жёсткий отбор. Но на карте мира можно найти и государства, гражданство которых можно просто купить