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Главная » Журнал » 2018 » Фокус №33-34 (588)

Фокус №33-34 (588)

Фокус №33-34 (588)
14.08.18 10
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НА ОБЛОЖКЕ

Украинской независимости 27 лет, но есть ли она в действительности?  Все эти годы наша страна продолжает за неё бороться. Фокус вспоминает, как это было

НЕДЕЛЯ

Новости. Скандальные съёмки фильма об украинском поэте Василе Стусе; $250 млн на военные нужды Украины заложили в оборонный бюджет США; Киев стал лидером по ухудшению комфортности жизни — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Недокомплект. Если отток кадров из армии не прекратится, то уже к началу следующего года могут возникнуть серьёзные проблемы с комплектацией частей на фронте. Фокус выяснял, каковы причины массового увольнения военных и как остановить этот процесс

ДЕНЬГИ

Новые паломники. Как съёмки фильмов могут помочь экономике страны

Украинская декорация. Международные бренды всё чаще снимают рекламу своих продуктов в Украине. Фокус разобрался, чем для них привлекателен наш рынок

С миру по нитке. Чем сильна и в чём проигрывает Украина на рынке копродукции в кино

МИР

DASKAA на голову. Либо России придётся признать себя террористом, либо новые санкции США обрушат её экономику

ОБЩЕСТВО

Глазами украинцев. История независимости страны в фактах и фотографиях

По соображениям совести. В Украине существует официальный способ не идти в армию — альтернативная служба. Правда, воспользоваться им могут лишь верующие, и то не все. Фокус выяснял, почему к альтернативщикам негативно относится общество и как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие

Украина-2060. Страна, которую вы не узнаете

ГИД

Уметь правильно расслабляться. Екатерина Левченко изучила самые интересные способы отдыха на украинских пляжах

P. S.

Города для деловых женщин. Где лучше всего реализоваться женщине-предпринимателю

 

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