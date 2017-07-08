Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад

В 1930-е годы на западе Украины был пляжный бум. Многие пляжи тех времён сохранились лишь на старых открытках

Лето, солнце, пляж… А моря нет. И ничего страшного, если есть реки. Глубокие равнинные или мелкие горные — неважно. В первой трети ХХ века спорт и здоровый образ жизни занимали существенное место в жизни людей: впервые в человеческой истории граждане начали заниматься спортом массово. И так же массово обустраивать пляжи на берегах озёр и рек.

До того вместо пляжей строили купальни — деревянные будочки на воде, отдельно для женщин и мужчин. Плавать в них было невозможно, разве переминаться с ноги на ногу, стараясь не уронить чепец с головы и не слишком замочить длинный и плотный купальный костюм. В купальни ходили в обуви, а часто и в перчатках. Знаменитые полосатые мужские купальные костюмы, знакомые по старым комедиям, появились только в последние пару лет ХІХ века.

Поэтому открытые смешанные пляжи были настоящей мини-революцией и так богатого на потрясения начала ХХ века. Про нудистские пляжи, появившиеся в 1925 году, говорить не будем — посмотрим, как отдыхали на воде в Западной Украине.

Один из самых популярных пляжей располагался на месте заброшенной озокеритной шахты в урочище Помирки на юго-востоке курортного Трускавца. До центра можно было дойти пешком за полчаса, но про деловитый город тут, среди хвойного леса, быстро забывалось

Вода в озерце на месте шахты была солёной, как в море. Площадь бассейна искусственно увеличили в начале 1930-х годов — аж до 10 тыс. кв. м. По нему катались на лодках и каяках

Песок и гальку для пляжа в Помирках привезли из балтийского города Гдыня. В обуви на пляж не пускали. Каждую осень озеро и его берега очищали. Летом вода прогревалась до 22–27 градусов Цельсия. На пляже проводили уроки экзотических танцев и физзарядки

Хорошо обустроенными пляжами могли похвастаться и Залещики, супермодный польский курорт межвоенного времени. Сегодня в этом тернопольском райцентре почти ничего не напоминает о временах, когда вдоль Днестра росли аккуратно подстриженные клёны, стояли пальмы в кадках, а между ухоженными дорожками на лежаках наслаждались теплом курортники

Берега Днестра в Залещиках в жаркие дни и сегодня заполнены желающими отдохнуть. Но от бывшего благоустройства не осталось и следа

Пляжи обустраивали все курортные карпатские городки, даже те, где не было затопленных шахт или больших рек. Вот этот берег реки Опир в селе Гребенов недалеко от Славского — тоже пляж

Делятин и Микулычин, Яремче и Ямна, Гребенов и Косов — купальщикам на Пруте и Черемоше приходилось нелегко. Попробуйте сделать заплыв по Пруту на этом пляже в Яремче!

Острые валуны и быстрое течение не останавливали желающих оздоровиться и охладиться в летний зной. А при правильном ракурсе даже карпатский Делятин вполне сходил за море

В Сколе люди загорали на пляже, усеянном камнями

А в Косове приходилось располагаться на острых валунах около небольшой речушки — и всё равно загорали и купались