Союз, которого не было. Почему СССР оказался фантомом

Зима. Большой театр Москвы. 30 декабря 1922 года

Только что по рекомендации Михаила Фрунзе, уполномоченного Революционного военного совета России в Украине и одновременно зампредседателя Совнаркома УССР, председателем 1-го съезда Советов СССР избрали Михаила Калинина. На повестке дня — рассмотрение Декларации и Договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик.

Слово для доклада взял Иосиф Сталин, заявив, что съезд станет переломным моментом в истории.

— Чтобы ликвидировать разруху, необходимо сложить силы всех советских республик, все финансовые и экономические возможности бросить на дело восстановления основных отраслей нашей промышленности. Отсюда необходимость объеди­нения советских республик в одно союзное государство, — заявляет Сталин с трибуны. — Сегодняшний день является торжеством новой России над старой — жандармом Европы, палачом Азии. России, разбившей цепи национального угнетения, создавшей диктатуру пролетариата, превратившей Красный стяг из знамени партийного в знамя государственное. И собравшей вокруг этого знамени народы советских республик для того, чтобы объединить их в одно государство — Союз Советских Социалистических Республик, прообраз грядущей мировой Советской Социалистической Республики!

Речь Сталина встретили бурными продолжительными аплодисментами. После чего Калинин зачитал Декларацию "Об образовании Союза ССР" и текст Договора "Об образовании СССР", принятых Конференцией полномочных Советских Республик делегаций". Он-то и предложил делегатам принять их "со свойственным коммунистам единодушием, вписав тем самым новую главу в историю человечества". Зал опять взорвался аплодисментами и был готов поднять руки. Но что-то пошло не так.

СТРАХИ ВОЖДЯ. Специальную комиссию, которая занималась подготовкой текста договора об образовании СССР, Иосиф Сталин ликвидировал. Он боялся, что после доработки документа создать централизованную авторитарную державу не получится

Неожиданно слово взял Михаил Фрунзе, попросив не торопиться с принятием решения.

— Оглашённый перед вами текст был рассмотрен и принят на национальных съездах Украины, Закавказья и Белоруссии, — пояснил Фрунзе. — В дальнейшем работу продолжала Конференция полномочных делегаций. И сочла необходимым проделать над предлагаемым актом дополнительную работу. Поэтому, товарищи, считаю необходимым сейчас утвердить и текст декларации, и текст союзного договора только в основном. Затем Центральному исполнительному комитету Союза поручить заняться его дальнейшей разработкой. Кроме того, к работе должны быть ещё раз привлечены правительства национальных государств в лице их верховных органов. Это значит, что текст, который будет принят вами, должен быть разослан нашим национальным ЦИКам для одобрения. После того как они рассмотрят его и, возможно, внесут ряд поправок, должна быть собрана следующая сессия ЦИКа Союза. И уже на основании этой дополнительной разработки можно будет ввести в действие договор. Таким образом, окончательное утверждение, окончательная ратификация этого договора должна быть отложена до следующего, 2-го съезда депутатов Советов СССР.

По мнению Фрунзе, именно такой путь должен гарантировать народам союзных республик "правильность и соответствие жизненным интересам заключаемого ими союзного договора". К тому же это исключало узурпацию власти Сталиным и создание СССР как диктаторского государства.

— Есть желающие высказаться по предложению товарища Фрунзе? — растерянно глянув на Сталина, неуверенным голосом спросил Калинин, явно не ожидавший такого поворота событий.

Из зала закричали, что возражений нет.

— Разрешите проголосовать это предложение в целом, — продолжил Калинин. — Кто за? Против? Нет. Кто воздержался? Нет. Принято единогласно.

Последовали бурные продолжительные аплодисменты.

Во время 1-го съезда депутатов Советов СССР Михаил Фрунзе (слева) предложил отложить создание Советского Союза до 2-го съезда. Все согласились, но впоследствии решение об образовании СССР не принимали. А Михаил Калинин (справа) ставил на голосование предложение Фрунзе об отсрочке создания СССР. Инициативу поддержали единогласно

Фата-моргана

Итак, что мы видим, исходя из событий того съезда?

Декларация и Союзный договор были утверждены только в основе. Этот документ нужно было передать на дополнительную проработку ЦИКам союзных республик. Затем на ближайшей сессии Союза СССР полученные отзывы необходимо было рассмотреть и утвердить, после чего Декларация и Союзный договор временно вводились в действие. Окончательно принять их должны были на 2-м съезде Советов СССР, после чего эти тексты нужно было ратифицировать во всех союзных республиках. Лишь в этом случае проголосованные документы имели бы международную юридическую силу.

Произошло это? Нет. То, что приняли делегаты с лёгкой руки Фрунзе, в дальнейшем так и не реализовали.

Известно, что для исполнения постановления 1-го съезда Советов СССР была создана специальная комиссия, которая должна была готовить договор к подписанию на следующем, 2-м съезде Советов. Но Сталин, который прекрасно понимал, что если пойти по "процедуре Фрунзе", идея централизованной авторитарной державы под названием СССР провалится, эту комиссию ликвидировал. Поэтому договор не дорабатывали и не подписывали. А Фрунзе, по мнению многих историков, за свои "пять копеек" был зарезан на операционном столе по личному указанию Сталина в 1925 году.

Словом, никакой СССР на самом деле образован не был. Вот что писал по этому поводу известный историк Ярослав Дашкевич в январе 1991 года: "Это постановление никогда исполнено не было. Ни одна сессия ЦИКа СССР не рассматривала в таком именно плане отзывы ЦИКов союзных республик, не обрабатывала окончательных текстов деклараций и Союзного договора. Не утверждала их, не вводила в действие, не подавала их на окончательное утверждение 2-му съезду Советов СССР, не готовила, в конце концов, деклараций Союзного договора, без которого ни один международный договор как юридический акт просто существовать не может (международные договоры, как известно, голосованием не принимают)".

Тогда на слова Дашкевича мало кто обратил внимание, но может ли Украина использовать факт нелегитимности образования СССР в своих целях сегодня?

НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК. Подписание Устава ООН, 26 июня 1946 года, Сан-Франциско, США

Прощай, Россия!

Если внимательно прочитать Устав ООН, то увидим в нём знакомую аббревиатуру — СССР. Это объясняется тем, что 26 июня 1946 года в Сан-Франциско ратификационные грамоты ООН были переданы пяти государствам: США, Великобритании, Франции, СССР, Народной Республике Китай. Впоследствии Российская Федерация стала правопреемником СССР, а Китайская Народная Республика — Республики Китай. Сегодня Россия входит в число государств, имеющих право вето в Совете Безопасности ООН.

Что, если Украина (или созданная инициативная группа в Генеральной ассамблее ООН) подаст иск к Российской Федерации из-за её незаконного места в Совете Безопасности ООН? На том основании, что РФ стала правопреемником нелегитимного государства. В таком случае Международный суд ООН может лишить РФ постоянного членства в Совбезе ООН, ведь РФ в Уставе ООН нет, а СССР, который там есть, юридически не существовал.

У многих скептиков может возникнуть вполне логичный вопрос: способен ли Международный суд принять решение против России, если согласно общепринятому принципу права законы обратной силы не имеют? Ответ простой: да, способен. Ведь аннулирование преемственности начинается с решения Международного суда, а не с 1922-го или иной даты до дня вынесения вердикта. То есть все предшествующие этому событию обязательства России как правопреемницы СССР должны остаться в силе.

Что это даст Украине? Во-первых, возможность избавиться от страны-агрессора в Совете Безо­пасности ООН. Во-вторых, наша страна могла бы претендовать на то, чтобы занять место выбывшей России. Оснований для этого предостаточно: Украина всегда придерживалась международного права, добровольно отказалась от ядерного оружия, пережила Голодомор, репрессии, большая часть украинцев участвовала во Второй мировой войне, а наш суверенитет из-за действий нынешнего постоянного члена Совбеза ООН снова под угрозой.

С правовой точки зрения СССР никем и никогда создан не был

Примеры таких на первый взгляд невыполнимых юридических процедур в мировой практике есть. Так, в своё время Израиль, воспользовавшись тем, что стал жертвой во время геноцида евреев, известного больше как Холокост, получил государственность после многовековой паузы. Украина тоже является жертвой агрессии, российской. А вместе с тем — гарантией мировой цивилизации в существующей форме. Именно поэтому авантюру РФ, пытающейся изменить мировой порядок, необходимо остановить.

Как и много веков назад, сегодня Украина находится на грани двух миров — Запада и Востока. Именно этот факт — основа трудного процесса формирования нашего государства как целостного образования. При этом Украина благодаря своему географическому положению является идеальным компромиссом для всего человечества. Её максимальная гео­политическая миссия — создать баланс в регионе и мировом пространстве.

Пойдёт ли мир на то, чтобы дать Украине роль арбитра в Совете Безопасности ООН? Это вопрос самой прочности ООН как организации, поддерживающей мир и порядок на Земле. А наша задача сделать всё, чтобы, опираясь на данность незаконного создания СССР, использовать этот факт для защиты своих интересов.