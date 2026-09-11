Закулисные интриги и заговор на охоте: как отстранили от власти Никиту Хрущева

11 сентября 1971 года в Москве в возрасте 77 лет скончался Никита Хрущёв — советский государственный деятель, первый секретарь ЦК КПСС в 1953–1964 годах, председатель Совета Министров СССР (1958–1964). За 7 лет до этого, 14 октября 1964 года, Хрущева отстранили от власти. До последнего дня он не подозревал, что соратники, которым доверил высшие посты в стране, готовят против него заговор.

После Сталина. Глава правительства vs Лидер партии: кто кого

После смерти Иосифа Сталина в СССР наступил короткий период межвластия. За главный пост в стране боролись две влиятельные группы: сторонники Берии и коалиция Маленкова — Хрущева. Первые держали под контролем милицию и спецслужбы, вторые же склонили на свою сторону армию во главе с маршалом Жуковым.

Все члены президиума единогласно проголосовали за "удовлетворение просьбы Хрущева об уходе на пенсию"

Ситуация прояснилась через полгода, в сентябре 1953 года, когда партийная верхушка дала добро на арест кровавого министра внутренних дел Лаврентия Берии (в декабре его расстреляют), который претендовал на верховенство в СССР. Главой правительства стал Георгий Маленков, а первым секретарем ЦК КПСС — Никита Хрущев, которому де-юре отвели вторую роль в государстве, ведь председатель Совета министров Маленков обладал гораздо большими полномочиями. Однако быть вторым Хрущев не хотел, поэтому начал действовать.

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Первым в 1955 году лишился власти Маленков — Хрущев чуть ли не с первого дня пребывания на своем посту безжалостно осуждал его за любые проступки. Место Маленкова занял Николай Булганин, с которым Хрущева связывали дружеские отношения. Маленкову же пришлось довольствоваться должностью заместителя. Но главное, что сделал Хрущев, — кардинально обновил состав ЦК КПСС и Секретариата, готовясь нанести сокрушительный удар по старой гвардии, которая не так давно привела его к власти.

Шушукались по углам: первая попытка снять Хрущева

Случай представился в феврале 1956 года во время XX съезда КПСС. На нем Хрущев выступил с докладом о злодеяниях сталинской репрессивной системы, потрясшим присутствующих. "В зале стояла мертвая тишина, не слышалось ни скрипа стульев, ни кашля, ни шепота, — вспоминал член ЦК Александр Яковлев. — Никто не смотрел друг на друга — то ли от неожиданности случившегося, то ли от смятения и страха. Выходили из заседания, низко склонив головы. Шок был невероятно глубоким. Особенно от того, что на этот раз официально сообщили о преступлениях "самого" Сталина — "гениального вождя всех времен и народов". Подавляющая часть чиновников аппарата ЦК восприняла доклад Хрущева негативно, но открытых разговоров не было. Шушукались по углам".

Еще союзники. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин (слева) и член ЦК Никита Хрущев в президиуме X съезда Комсомола

Неудивительно, что сталинская свита в лице Лазаря Кагановича, Вячеслава Молотова и Георгия Маленкова восприняла доклад как личную угрозу. В июне 1957 года они попытались отстранить Хрущева от власти во время заседания Президиума Совета министров. Ему, в частности, напомнили, что он сам — участник и организатор репрессий, а потому критика Сталина из его уст выглядит лицемерно. Возмущались также тем, что Хрущев оправдывает себя, создавая политический миф о единственно правильном деятеле, который был за народ и против тирании.

Спас ситуацию, как и в 1953 году, Георгий Жуков, недвусмысленно дав понять противникам Хрущева, что их ждет в случае отстранения Первого секретаря: "Армия против этого решения, и ни один танк не двинется без моего приказа". Так Никита Хрущев остался на своем посту, а своих противников сослал в почетную ссылку подальше от Москвы. Молотова назначили послом в Монголию, Маленкова — директором электростанции в Казахстане, Кагановичу поручили руководить комбинатом "Уралазбест" в Свердловской области.

Не одной кукурузой. Никита Хрущев ужинает с лидером КНР Мао Цзэдуном

Никита Сергеевич поблагодарил маршала Жукова, повысив его в должности и переведя из числа кандидатов в члены Президиума ЦК. Однако к концу года Жукова освободили от должности министра обороны СССР, его преемником стал Родион Малиновский. Мотивы Хрущева здесь очевидны: если Жуков обладает столь сильным влиянием в армии, он представляет опасность. Такой человек — сегодня союзник, а завтра способен устроить военный переворот. Тем более что политических амбиций у маршала Великой Победы хватало с лихвой.

"Вы совершаете ошибку и теряете друга", — сказал на прощание Жуков Хрущеву.

Но Никита Сергеевич мало верил в дружбу в высших кругах власти. Подтверждением этому послужило то, как он поступил с тем же Булганиным. В марте 1958 года при формировании правительства Верховным Советом нового созыва Булганина не переизбрали на пост председателя Совета министров СССР, поскольку эту должность Хрущев решил оставить за собой, совместив ее с руководством партии. Вчерашнего друга Булганина он отправил в Ставрополь возглавить Совет народного хозяйства. В сентябре 1958 года Булганина также исключили из состава Президиума ЦК КПСС, а 26 ноября лишили воинского звания маршала Советского Союза, понизив его до генерал-полковника.

Никита Хрущев: неуправляемый "кукурузник"

Итак, за пять лет с момента прихода к власти Никита Хрущев стал важнейшей фигурой в стране, взяв в свои руки и партийное, и государственное руководство. Он установил строжайший контроль над органами внутренних дел и государственной безопасности, полностью контролировал армию. Казалось бы, живи и властвуй. Но…

Соратников, на которых можно было положиться, становилось все меньше. В 1962–1964 годах их не осталось вовсе. Постоянная смена кадров, реорганизация отраслей экономики и сокращение привилегий для управленческой верхушки (например, лишение прав на служебные автомобили, дачи, бесплатные путевки, спецталоны на особые продукты питания и т. д.) создавали почву для недовольства внутри партийной номенклатуры, которая хотела привилегий.

После Сталина. Период правления Хрущева историки назовут "оттепелью"

Масло в огонь подлило и возмущение населения. Послевоенный экономический рост 1950-х годов вызвал рост цен, за которыми не успевали зарплаты. Интеллигенция получила очередной разгром, кампания против абстракционизма стала последней каплей культурной оттепели, практически обнулила рейтинг Хрущева среди творческой и гуманитарной публики.

В результате Хрущевым были недовольны все. Слишком своевольный, непредсказуемый, грубый, нелогичный и неуправляемый, крайне противоречивый. Он провозглашал свободу, но при этом впадал в ярость, если с ним не соглашались и использовали свободу не так, как он ее понимал. При Хрущеве вышли на свободу и были реабилитированы заключенные ГУЛАГа, реформирована судебная система, из уголовного права исключено понятие "враг народа", но тогда же появились новые политические заключенные, начались гонения на творческую интеллигенцию, а публикация рассказов Александра Солженицына происходила на фоне преследований Бориса Пастернака.

Хрущев решил "догнать и обогнать Америку" по производству продуктов питания и товаров легкой промышленности, но уничтожил частное сельское хозяйство, спровоцировав зерновой кризис и развернув бессмысленную кукурузную кампанию. Вывел миллионы людей из бараков и коммуналок, предоставив им пусть и небольшие, но отдельные квартиры в пятиэтажках, раздал паспорта колхозникам, но при этом безжалостно подавил в крови восстание в Новочеркасске. Приоткрыл дверь в мир, проведя в Москве Международный фестиваль молодежи и впустив в страну иностранных туристов, но запомнился нелепым истерическим поступком с ботинком на заседании ООН. При Хрущеве первый человек полетел в космос, но многие научные отрасли, в частности генетика, находились в отставании.

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Говорят, что с октября 1963 года Первый секретарь ЦК КПСС и сам задумывался о преемнике. Так, отвечая на вопрос о новом поколении советских лидеров во время московского приема главы французских социалистов Ги Молле, он упомянул Брежнева и Косыгина. Но вряд ли Никита Сергеевич подозревал, что именно эти люди давно готовят ему замену.

Заговор на охоте: кто придумал устранить Хрущева

В сентябре 1964 года представители советской верхушки Николай Игнатов, Михаил Суслов, Александр Шелепин, Николай Миронов и др. во время охоты в Ставрополье обсудили план отстранения Хрущева. По словам Владимира Семичастного, в то время возглавлявшего КГБ, Миронов после отстранения Хрущева должен был возглавить КГБ. Заговорщики заручились поддержкой министра обороны Малиновского и второго секретаря ЦК Брежнева, который с юности был другом Миронова. Никита Сергеевич ни о чем не подозревал, поскольку лично одобрял назначение всех этих людей на их посты.

Застой и оттепель. Леонид Брежнев и Никита Хрущев

Хрущев находился в отпуске, когда 12 октября ему позвонил Леонид Брежнев и железным тоном в ультимативной форме потребовал немедленно вернуться в Москву для обсуждения на чрезвычайном заседании Президиума ЦК его, Хрущева, предложений по сельскому хозяйству. Ничего не понимая, но предчувствуя неладное, на следующий день Хрущев вылетел в Москву вместе с Микояном. Вопреки сложившейся традиции в аэропорту их встречал только председатель КГБ Семичастный. В своих воспоминаниях Хрущев отмечал, что ему этот момент показался странным.

На заседании Президиума ЦК КПСС присутствовали 22 человека, в том числе министр иностранных дел Громыко и министр обороны Малиновский. Не слишком ли много для обсуждения вопросов, касающихся сельского хозяйства? Настораживало и то, что стенограмма заседания не велась.

Хрущева жестко критиковали и прямо требовали уйти в отставку. Он отчаянно спорил, не соглашался. Активно поддержал его только Микоян, который указывал на успешную внешнюю политику Хрущева. Острые дискуссии продолжались до глубокой ночи. Устав от ловкого демагога Хрущева, возобновить обсуждение решили на следующий день в девять утра.

"Серый кардинал". При Брежневе Михаил Суслов стал вторым человеком в государственно-партийной иерархии СССР

Вернувшись домой, Хрущев, по словам его сына Сергея, позвонил Анастасу Микояну и сказал: "Я уже стар и устал. Пусть теперь справляются сами. Главное я сделал. Отношения между нами, стиль руководства изменились в корне. Разве кому-то могло присниться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы и следа не осталось. Теперь все по-другому. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга. А бороться я не буду".

Утром 14 октября заседание президиума длилось не более полутора часов. Брежнев предложил рассмотреть вопрос о добровольном уходе с поста, и все члены президиума единогласно проголосовали за "удовлетворение просьбы Хрущева об уходе на пенсию".

Роковое голосование. Хрущева единогласно отправили в отставку с поста первого секретаря ЦК КПСС

Почти сразу же состоялось заседание пленума ЦК КПСС. Его участников заранее созвали со всего СССР. Председательствовал Брежнев. Хрущев присутствовал, но все время молчал. Выступил и будущий "серый кардинал" КПСС Михаил Суслов: в его выступлении перечислялись ошибки и недостатки Хрущева, как политические, так и личные. Первого секретаря ЦК даже обвинили в грубости в общении с коллегами и излишней откровенности с иностранной прессой. Члены ЦК встретили доклад аплодисментами. Интересно также, что Суслов обвинил Хрущева в создании вокруг себя "мягкого" культа личности. С места кто-то воскликнул: "Он давно культ!" Решение о его отставке приняли единогласно. Официально Никиту Сергеевича освободили от занимаемых должностей в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Первым секретарем назначили Леонида Брежнева, председателем Совета министров — Алексея Косыгина. Начался период застоя.

Это был тихий и бескровный переворот. Впрочем, дело могло принять совершенно иной оборот. Позже в своих мемуарах первый секретарь ЦК КП Украины Петр Шелест скажет, что сначала Брежнев хотел физически уничтожить Хрущева: "Семичастный рассказал мне, что Брежнев предлагал ему физически избавиться от М. С. Хрущева, устроив авиакатастрофу, автомобильную аварию, отравление или арест".

В связи с этим хотелось бы процитировать правозащитника и исследователя клановых отношений внутри спецслужб Олега Греченевского. В своей книге "Истоки нашего "демократического" режима" он так пишет о роли Брежнева: "В октябре 1952 года Брежнев выступил на XIX партийном съезде и чем-то тогда приглянулся Сталину, который подбирал подходящих кандидатов в качестве своих новых соратников, поскольку великий вождь был к тому времени очень недоволен своей старой командой и явно собирался всю или почти всю ее ликвидировать, повторив 1937 год".

Друзья и товарищи. Петр Шелест (на переднем плане) и Никита Хрущев прекрасно ладили друг с другом

В конце пленума, на котором Хрущева отстранили от власти, выступил Брежнев: "Хрущев развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчаем культ Хрущева при его жизни". Вскоре 70-летний Хрущев переехал на дачу в Подмосковье, где читал книги, занимался огородом и изредка появлялся в Москве по личным делам. В 1966 году он начал записывать на магнитофонную пленку свои мемуары. Их опубликовали за железным занавесом.

Как прошли последние годы Хрущева

После отстранения от власти и вплоть до самой смерти Никита Хрущев в течение 7 лет тихо жил в Москве и на своей даче в качестве специального пенсионера советского правительства. На публике его видели лишь во время голосования на советских выборах.

В 1970 году его мемуары — первая часть тайно записанных личных воспоминаний — были опубликованы в США и Европе.

После смерти бывшего секретаря ЦК КПСС прошло почти 48 часов, прежде чем об этом сообщили общественности. Хрущеву было отказано в государственных похоронах и захоронении у Кремлевской стены — вместо этого его тихо похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Отставка Хрущева: уроки и выводы

Смещение Хрущева в очередной раз доказывает, что друзей в большой политике никогда не было, нет и не будет. Их место всегда занимают ситуативные союзники. Поэтому вопрос о том, кто кого и когда, всегда остается открытым. Исторические уроки 60-летней давности лишь подтверждают это.