Peugeot Citroen поглощает Opel

Европейская комиссия одобрила поглощение немецкого автопроизводителя Opel французским концерном Peugeot Citroen (PSA).
Об этом в среду, 5 июля, сообщили в Брюсселе, пишет "Deutsche Welle".
Полный контроль над Opel позволит концерну PSA стать вторым по размерам европейским автостроителем - после немецкого Volkswagen - и обойти своего французского конкурента Renault.
Сделка завершает 88-летний период, на протяжении которого Opel находился в собственности у американской корпорации General Motors (GM). Точка в процессе поглощения может быть поставлена уже в конце июля.
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