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Главная » Стиль жизни » Авто » Honda отзывает более 2 млн автомобилей

Honda отзывает более 2 млн автомобилей

Honda отзывает более 2 млн автомобилей

Причина - риск возгорания

14.07.17 368
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Японская компания Honda Motor объявила об отзыве 2,1 млн автомобилей для замены датчиков аккумуляторов, в связи с наличием риска возгорания.

Отзыв коснется примерно 1,15 млн автомобилей Honda Accord в США и около миллиона машин в остальных странах мира, сообщают мировые СМИ. 

В компании пояснили, что получили четыре сообщения о возгораниях в моторных отсеках автомобилей, происшедших в США в тех районах, где в зимнее время дороги активно посыпают солью.

Причиной возникновения проблем, по данным Honda, могла стать недостаточная защита датчиков от влаги, которая со временем могла привести к появлению ржавчины и короткому замыканию.

Напомним, Peugeot Citroen поглощает Opel.

 

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