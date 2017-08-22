Участниками ДТП в Украине стали тысячи нерастаможенных авто

За первые шесть месяцев 2017 года машины иностранной регистрации стали участниками свыше 4,5 тыс. аварий в Украине.

Об этом со ссылкой на данные МВД сообщает АвтоЦентр .

За отчетный период с участием нерастаможенных автомобилей погибли 43 человека и 429 - получили травмы разной степени тяжести.

Учитывая, что всего за январь-июнь этого года в ДТП в Украине погибло 1377 человек, то нерастаможенные авто стали участниками 3% летальных аварий.

Больше всего подобных ДТП зафиксировано в Киевской, Львовской и Одесской областях, а также на Волыни, в Закарпатье и Черновицкой области.

Львиная доля нерастаможенных автомобилей, попавших в ДТП приходится на машины польской регистрации – 1197 случаев, литовской – 692 и болгарской – 165.

Напомним, Uber устроил два ДТП подряд в Киеве.