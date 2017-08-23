Белорусы презентовали свой первый электромобиль

Во вторник, 22 августа, Национальная академия наук презентовала первый белорусский электромобиль.

Об этом сообщает "Интерфакс" .

На новинке проехался заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

“Автомобиль динамичный, разгоняется хорошо. Давно езжу на автомобиле с автоматической коробкой передач. Разницы я не почувствовал: что едешь на Audi А8, что на этой машине”, — поделился впечатлениями Семашко.

По его словам, сейчас у белорусского электромобиля есть небольшой минут - запас хода без подзарядки аккумулятора составляет 100-150 км. "Но все развивается. Будут развиваться и литиевые батареи, и суперконденсаторы. Мы ставим задачу освоить суперконденсаторы у себя", — отметил вице-премьер.

Серийное производство экологического автомобиля может быть налажено на строящемся заводе БелДЖИ.

В свою очередь, как сообщает "Белта" , экспериментальный образец электромобиля создан на базе “китайца” GeelySC7 белорусской сборки. Мощность двигателя составляет 60 кВт (80 л.с.). Максимальная скорость движения на испытаниях составляла 110 км/ч.

Напомним, Индия через 15 лет полностью пересядет на электромобили.