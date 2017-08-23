Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Авто » Белорусы презентовали свой первый электромобиль

Белорусы презентовали свой первый электромобиль

Белорусы презентовали свой первый электромобиль

Авто создано на базе “китайца” GeelySC7 

23.08.17 15
000

Во вторник, 22 августа, Национальная академия наук презентовала первый белорусский электромобиль.

Об этом сообщает "Интерфакс" .

На новинке проехался заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

“Автомобиль динамичный, разгоняется хорошо. Давно езжу на автомобиле с автоматической коробкой передач. Разницы я не почувствовал: что едешь на Audi А8, что на этой машине”, — поделился впечатлениями Семашко. 

По его словам, сейчас у белорусского электромобиля есть небольшой минут - запас хода без подзарядки аккумулятора составляет 100-150 км. "Но все развивается. Будут развиваться и литиевые батареи, и суперконденсаторы. Мы ставим задачу освоить суперконденсаторы у себя", — отметил вице-премьер.

Серийное производство экологического автомобиля может быть налажено на строящемся заводе БелДЖИ.

В свою очередь, как сообщает "Белта" , экспериментальный образец электромобиля создан на базе “китайца” GeelySC7 белорусской сборки. Мощность двигателя составляет 60 кВт (80 л.с.). Максимальная скорость движения на испытаниях составляла 110 км/ч.

Напомним, Индия через 15 лет полностью пересядет на электромобили.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Беларусь пригласила Украину на военные учения "Запад-2017"Россия продолжает "окультуривать" украинскую молодежьБольше всего украинского картофеля купила Беларусь

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 5054
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 5819
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2506
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3160
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2780
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2550
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3389
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 16675 / 18293
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 10842 / 11955
  3. Против "прокурора" Поклонской возбуждено два дела 2152 / 2376
  4. В Лондоне обнаружили граффити стоимостью более миллиона фунтов 2059 / 2305
  5. Слишком много едите. В 2017 году в Киеве открылось рекордное количество ресторанов 2044 / 2280
  6. Россия готовится к "большой войне" с Западом, – Турчинов 1738 / 1941
  7. Турчинов допустил возможность создания ударных групп РФ для вторжения в Украину 1587 / 1793
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 39 / 18293
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 37 / 11955
  3. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 7 / 5819
  4. Мэттис с делегацией США прибывает в Украину (ДОПОЛНЕНО) 5 / 985
  5. В Лондоне обнаружили граффити стоимостью более миллиона фунтов 5 / 2305
  6. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 5 / 5054
  7. Зрадоперемога. При наличии GPS уже недостаточно банального компаса 5 / 1108
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.