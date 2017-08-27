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Главная » Стиль жизни » Авто » Москвич в Киеве въехал в грузовик

Москвич в Киеве въехал в грузовик

Москвич в Киеве въехал в грузовик

В легковом авто нашли оружие и боеприпасы

27.08.17 59
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В Киеве на мосту Патона "Москвич", начиненный оружием и боеприпасами, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Водитель "Москвича" сильно пострадал - его зажало в машине, вытаскивали спасатели. Его госпитализировали в критическом состоянии в больницу №17, в реанимационное отделение.

На месте работает полиция и эксперты-взрывотехники. 

Напомним, Uber устроил два ДТП подряд в Киеве.

 

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