Москвич в Киеве въехал в грузовик

В Киеве на мосту Патона "Москвич", начиненный оружием и боеприпасами, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Водитель "Москвича" сильно пострадал - его зажало в машине, вытаскивали спасатели. Его госпитализировали в критическом состоянии в больницу №17, в реанимационное отделение.
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На месте работает полиция и эксперты-взрывотехники.
Напомним, Uber устроил два ДТП подряд в Киеве.