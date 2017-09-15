На Франкфуртском автосалоне немецкая компания Continental показала "умную"автомобильную шину, которая умеет адаптироваться к дорожным условиям и мониторить свое состояние. Об этом сообщает Популярная механика.

Шина получила две новых технологии ContiSense и ContiAdapt, которые не имеют аналогов у конкурентов. С помощью набора датчиков "умная" шина непрерывно измеряет глубину и температуру протектора, а затем передает эти данные через электропроводящую резину в приемник непосредственно в автомобиле или через Bluetooth на смартфон водителя. Разработчики уверяют, что ContiSense способна предупреждать о проколе шины быстрее традиционных датчиков давления.

В дальнейшем система ContiSense научится получать от шины информацию о дорожном покрытии в реальном времени – температуре, влажности, коэффициенте сцепления с поверхностью. Система под названием ContiAdapt с помощью встроенных в шину компактных компрессоров способна изменять давление и тем самым оптимизировать площадь контакта с дорогой в зависимости от типа поверхности.

Теоретически это позволит шине адаптироваться к любым дорожным условиям – в качестве базовых настроек Continental предлагает разные режимы для нормальной, неровной, мокрой и скользкой дорог. Система также позволяет кратковременно устанавливать сверхнизкое давление в шинах для экстремальных условий. Протектор имеет три различные зоны, которые активируются в зависимости от величины установленного давления в шине.

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"Умная" шина







Фото: Continental