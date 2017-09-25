Концепт оснащен четырьмя электромоторами – по одному в каждом колесе

В преддверии 45-го Токийского автосалона компания Suzuki рассекретила концепт нового полностью электрического внедорожника e-Survivor. Об этом сообщает Популярная механика.

Концепт оснащен четырьмя электромоторами, по одному в каждом колесе, что обеспечивает электрический полный привод.

Очень большой дорожный просвет, огромные колесные арки и короткие свесы должны обеспечить автомобилю высокую проходимость.

На фото можно увидеть, что интерьер будет двухместным, а двери — прозрачными.

Как и модель Jimny, концепт будет построен на базе лестничной рамы.

В салоне же, как видно на изображении, будет огромный монитор, расположенный под лобовым стеклом, а также шар, работающий в качестве креномера. Дисплеем также оснащен руль концепт-кара.

Все это, однако, является пока лишь концептом внедорожника будущего, и вполне вероятно, что он так и останется пробной моделью, фантазией разработчиков.

e-Survivor представят на Токийском автосалоне, который будет открыт для публики с 27 октября по 5 ноября.

Внедорожник будущего e-Survivor









Фото: Suzuki