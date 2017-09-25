Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Авто » Фото Suzuki показала концепт электрического внедорожника будущего

Фото Suzuki показала концепт электрического внедорожника будущего

<span class="label red">Фото</span> Suzuki показала концепт электрического внедорожника будущего
Внедорожник будущего e-Survivor / Фото: Suzuki

Концепт оснащен четырьмя электромоторами – по одному в каждом колесе

25.09.17 48
000

В преддверии 45-го Токийского автосалона компания Suzuki рассекретила концепт нового полностью электрического внедорожника e-Survivor. Об этом сообщает Популярная механика.

Концепт оснащен четырьмя электромоторами, по одному в каждом колесе, что обеспечивает электрический полный привод.

Очень большой дорожный просвет, огромные колесные арки и короткие свесы должны обеспечить автомобилю высокую проходимость.

На фото можно увидеть, что интерьер будет двухместным, а двери — прозрачными.

Как и модель Jimny, концепт будет построен на базе лестничной рамы.

В салоне же, как видно на изображении, будет огромный монитор, расположенный под лобовым стеклом, а также шар, работающий в качестве креномера. Дисплеем также оснащен руль концепт-кара.

Все это, однако, является пока лишь концептом внедорожника будущего, и вполне вероятно, что он так и останется пробной моделью, фантазией разработчиков.

e-Survivor представят на Токийском автосалоне, который будет открыт для публики с 27 октября по 5 ноября.

Внедорожник будущего e-Survivor

Фото: Suzuki

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Microsoft и Facebook создали новый подводный кабель: 160 терабит в секундуДля добычи биткоинов предложили новый метод майнингаGoogle покупает у HTC часть смартфонного бизнеса

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3070
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 4458
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3161
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2334
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1532
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1520
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6167
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4663
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2232
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3029
  1. РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor 4506 / 5068
  2. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 1946 / 5140
  3. У Сакварелидзе хотят забрать украинское гражданство 1943 / 2118
  4. В Украине стартует перерасчет "зимних" субсидий 1695 / 1891
  5. Балчун: Мой главный успех в Украине в том, что я выжил 1184 / 1305
  6. Немецкие "Левые" заявили, что снятие санкций с РФ – их четкая позиция 1113 / 1234
  7. Хотите верьте. 7 древних мифов, о которых до сих пор спорят историки 953 / 1393
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 891 / 40964
  9. Украина не хочет закрывать аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья 756 / 847
  10. Хорватское оружие. Как Украине воевать с Кремлём в гибридной войне 706 / 805
  1. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 26 / 5140
  2. РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor 9 / 5068
  3. Microsoft и Facebook создали новый подводный кабель: 160 терабит в секунду 6 / 395
  4. Европейские ученые отделили гомеопатию от медицины 5 / 482
  5. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 4 / 3161
  6. Искусство быть уместным. 8 идей осенних луков 4 / 1916
  7. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 4 / 398
  8. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 3 / 4458
  9. Сегодня исполнилось бы 85 лет Анатолию Соловьяненко 3 / 72
  10. У Сакварелидзе хотят забрать украинское гражданство 3 / 2118
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.