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Главная » Стиль жизни » Авто » Летающее такси может подняться в небо уже в 2018 году

Летающее такси может подняться в небо уже в 2018 году

Летающее такси может подняться в небо уже в 2018 году
Фото: Airbus

Начало коммерческой эксплуатации аэроперевозчика запланировано, примерно, на 2023 год

06.10.17 30
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В Airbus заявили, что разрабатываемый компанией концепт летающего автомобиля может совершить свой первый полет уже до конца следующего года.

Как сообщают европейские СМИ со ссылкой на Engadget, первые испытания будут беспилотными. Однако к моменту старта эксплуатации в городах транспортное средство будет пилотируемым. Однако, в дальнейшем планируется перейти полностью на автономную работу. Начало коммерческой эксплуатации аэротакси запланировано, примерно, на 2023 год.

Отметим, впервые концепция беспилотных летающих такси была анонсирована Airbus в августе 2016 года. По задумке, самоуправляемое электрическое транспортное средство будет иметь четыре несущих винта, сможет совершать вертикальные взлет и посадку и позволит перевозить до четырех пассажиров. А распределение стоимости полета на них позволит совершать перелеты по цене, сопоставимой со стоимостью поездки в обычном такси.

Напомним, Иран потратит $25 млрд на самолеты Airbus.

 
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