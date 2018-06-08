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Главная » Стиль жизни » Авто » В Польше отменят плату за парковку электромобилей

В Польше отменят плату за парковку электромобилей

В Польше отменят плату за парковку электромобилей
Фото: Immigrant Today

Закон еще должен получить ободрение Еврокомиссии

08.06.18 20
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Водители электромобилей смогут бесплатно парковаться на платных городских парковках в Варшаве и других крупных городах Польши в течение этого года.

Об этом сообщает Европульс.

Так написано в законе об электромобильности, принятом правительством страны и одобренном президентом. Сейчас закон должен получить ободрение Еврокомиссии.

Помимо этого, в Польше планируется открыть 6 тысяч электрозарядных станций и создать специальный фонд поддержки транспорта с низким уровнем выбросов – ожидается, что к 2027 размер фонда будет составлять 1,2 млрд евро.

Напомним, Ferrari задумалась над созданием электрического суперкара. Некоторые поклонники не согласны с новой концепцией. По их мнению, электрический Ferrari без известного громкозвучащего двигателя потеряет свою особенность.

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