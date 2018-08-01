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Главная » Стиль жизни » Авто » Инфографика Машины с новыми автомобильными номерами уже ездят по Украине

Инфографика Машины с новыми автомобильными номерами уже ездят по Украине

<span class="label red">Инфографика</span> Машины с новыми автомобильными номерами уже ездят по Украине
Фото: autoconsulting

Например, в Киеве стала появляться серия номерных знаков КА

01.08.18 174
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В Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков.

Об этом сообщает ЦТС.

Например, в Киеве стала появляться серия номерных знаков КА. Аналогичные новые серии появились и для остальных регионов Украины.

С 2004 года коды регионов были распределены исключительно с использованием букв, совпадающих в латинском и в украинском алфавитах, начиная с Киева: АА, АВ, АС и т.д., в интервалах АА-АХ, ВА-ВО, ВТ-ВХ, СА-СВ, СЕ-СН.

Отдельным кодом, который не входил ни в один интервал стала серия ІІ. Однако с 2006 года она была исключена и подлежала изъятию. В 2013 году были приняты изменения в ДСТУ 4278: 2004, согласно которым список кодов регионов дополнен сериями в интервалах НА-НХ, ІА-ІН, КА-КХ, за исключением серий НР и ІС, которые не имели аналогов в кодировке образца 2004 года.

Приводим полный перечень соответствия регионов новой (и старой) кодификации. 

Напомним, Гройсман пообещал защитить "евробляхеров".

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