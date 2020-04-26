Электрическая роскошь. Фокус протестировал премиум кроссовер Jaguar I-PACE

Фокус провел тест-драйв люксового кроссовера, цена которого в максимальной комплектации достигает $100 тыс.

С тех пор, как компания Tesla презентовала седан Model S, а потом и кроссовер Model X, в борьбу за звание "убийцы Tesla" с каждым годом включаются все больше автомобильных брендов. В этом году ожидается пришествие сразу двух электро кроссоверов премиум класса: Audi e-tron quattro и Mercedes-Benz EQC. Однако, кое-кто их уже обогнал: как по дате выхода на рынок, так и по динамическим характеристикам – это Jaguar I-PACE, продажи которого стартовали в Украине в конце прошлого года. Фокус провел тест-драйв люксового кроссовера, цена которого в максимальной комплектации достигает $100 тыс.

Дизайн I-PACE сразу цепляет взгляд своими футуристическими линиями. Огромные 20-дюймовые колеса придают ему дополнительной серьезности. Кузов слегка приземистый, средний по длине – 4 метра 68 сантиметров, и почти два метра в ширину. Машина красива, необычна и привлекает всеобщее внимание.

Кроссовер имеет полностью обтекаемую форму, даже ручки дверей во время движения складываются внутрь – все для максимальной динамики. А динамика здесь нешуточная – 2,5-тонная машина разгоняется до 100 км в час за 4,8 секунды. Такие показатели достигаются за счет работы сразу двух электродвигателей суммарной мощностью 400 лошадиных сил и крутящим моментом в 696 Нм. Каждый из агрегатов крутит свою ось, таким образом, кроссовер полноприводный. Для сравнения: аналогичные показатели Audi e-tron quattro – 355 л.с., 561 Нм, разгон до 100 км/ч - за 6 сек., Mercedes-Benz EQC – 402 л.с., 564 Нм, разгон до 100 км/ч – 5,1 сек.

Огромный аккумулятор на 90 кВт·час расположен в полу машины. Заявленный запас хода на полном заряде – 470 км. Однако следует понимать, что эта цифра соответствует реальности при относительно спокойной езде со средней скоростью 80 км/ч. Резкие ускорения автомобиля, а также низкая температура воздуха, как у нас зимой, способствуют более быстрому расходу энергии.

Что же касается салона, то если коротко – он шикарен. Нам на тест драйв была предоставлена самая дорогая версия I-PACE First Edition. Салон в ней отделан кожей Widsor, спортивные сидения с электрорегулировкой и памятью, аудиосистема Meridian Surround, 10 цветов для выбора комфортной подсветки.

Центр управления полетами – именно так его хочется назвать – это два сенсорных дисплея системы Touch Pro Duo, такая же, кстати, стоит на другом премиальном автомобиле Jaguar Land Rover – Range Rover Velar. Управление системой происходит как сенсорно, так и с помощью роторных контроллеров – при этом все сразу понятно на интуитивном уровне. Необходимая в дороге информация выводится также на жидкокристаллический монитор приборной панели. Ну и чтобы ваша езда была максимально комфортной и безопасной, показатели навигатора, текущей скорости, дорожные знаки и другие подсказки выводятся на проекционный дисплей на лобовом стекле.

Основные характеристики: Тип двигателя: электрический, 400 л.с., 696 Нм

Тип привода: полный

Аккумулятор: 90 кВт

Максимальная скорость: 200 км/час

Цена: от 2 059 638 до 2 688 735 грн

В целом сложно сказать, чего здесь нет. 4-зонный климат-контроль, пакет систем Driver assist, включающий круговой обзор, аварийное торможение и контроль слепых зон. Панорамная крыша. Кнопочное переключение передач.

Но самое главное – великолепная динамика и управляемость. Ощущение такое, что это не машина, а небольшой космический корабль. Жаль только, что дорог, на которых можно в полной мере насладиться этим авто, в Украине не так много. Нажимаете педаль газа – и вас вдавливает в кресло. Как в самолете во время взлета.

Но покататься вы покатались – время заряжаться. В комплекте идут два зарядных кабеля – один для зарядной станции общественного пользования, второй – для зарядки от обычной розетки. В случае с зарядной станцией длительность процесса будет зависеть от ее мощности. Так называемая быстрая зарядка с постоянным током в 100 киловатт заряжает аккумулятор на 80% за 45 минут, а за 15 минут можно получить заряд на 100 километров хода. Однако таковую мне в Киеве найти не удалось. В случае же с обычной зарядной станцией с мощностью 22 киловатта, процесс полной зарядки длится гораздо дольше – по моим прикидкам порядка 12 часов. От домашней розетки полный заряд аккумулятора происходит за 36 часов. Чтобы ускорить этот процесс, можно приобрести специальную настенную коробку от Jaguar мощностью 7,5 киловатт. С ней процесс пойдет быстрее.









Если для вас важна чистота атмосферы нашей планеты, с этими нюансами использования электрокара вполне можно смириться. Да и электроэнергия при такой мощности двигателя будет стоить гораздо меньше, чем традиционное топливо. Как утверждает производитель, стоимость проезда 1 км для I-Pace составляет 0,16 грн при использовании ночного тарифа.

Впрочем, вряд ли целевую аудиторию Jaguar слишком волнует стоимость заправки. Ведь цена I-PACE стартует от $74 тыс. в комплектации S и доходит до $100 тыс. за I-PACE First Edition. Если сравнивать с той же Tesla Х, цена которой в максимальной комплектации составляет порядка $130 тыс., получается даже не дорого. При этом у Jaguar есть официальные дилеры и СТО в Украине, что все-таки немаловажно, учитывая необходимое обслуживание электрокара.

Вердикт Фокуса

— Футуристический дизайн

— Потрясающая динамика

— Люксовый салон