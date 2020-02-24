Твоя формула комфорту: в Україні відбудеться всеукраїнська прем'єра нового HAVAL H2

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Компанія «Нова Енергія України» – офіційний дистриб'ютор автомобілів HAVAL і Great Wall в Україні – анонсує всеукраїнську прем'єру оновленої версії компактного міського кросовера HAVAL H2. Офіційна презентація нового HAVAL H2 відбудеться 29 лютого 2020 року в усіх дилерських центрах HAVAL.*

«Напередодні весни ми презентуємо фейсліфтингову версію HAVAL Н2, яка стала більш технологічною та сучаснішою. Слоган «Твоя формула комфорту» виражає не тільки новий рівень оснащеності моделі, але і втілює нове відчуття стилю життя. Завдяки змінам нова версія HAVAL Н2 стане гармонійною знахідкою для молодої аудиторії, а також якісним і розумним вибором для всіх тих, хто цінує хороше оснащення за доступною ціною. – розповідає Борис Ткаленко, директор компанії-імпортера «Нова Енергія України». З нагоди прем'єри нового HAVAL Н2 кожного відвідувача автосалону HAVAL в березні очікує приємний сюрприз – сертифікат на отримання знижки в розмірі 5% при купівлі автомобіля HAVAL Н2 2020 року випуску.»**

Якісний і розумний вибір

Новий HAVAL H2 – універсальна модель з позиції дизайнерського виконання та керованості. Тонкі LED-фари головного світла і виразні лінії кузова надають новому HAVAL H2 більш спортивний зовнішній вигляд, а технологічні опції, такі як підтримка Carplay, система курсової стійкості, задній датчик парковки і камера заднього виду створюють комфортабельний досвід водіння.

Купуючи новий HAVAL H2, Ви приймете оптимальне рішення з точки зору співвідношення ціни і якості. Ціна на новий HAVAL H2 стартує від 417 428 грн.*** Поєднуючи в собі позашляхові властивості (модель доступна як в передньопривідній, так і повнопривідній модифікації), високопродуктивний двигун (143 к.с.), елегантний інтер'єр, а також сучасні технології, вдосконалений Н2 дозволить Вам відчути себе комфортно в будь-якій дорожній ситуації.

Більше інформації про нову модель Ви зможете знайти на офіційному сайті.

Чому обрати HAVAL?

HAVAL – це спеціалізований бренд компанії Great Wall Motors з виробництва позашляховиків і кросоверів. Головне прагнення бренду HAVAL – надати покупцеві автомобіль, який поєднує в собі такі важливі якості, як надійність, технологічність, комфорт і безпеку. Позашляховики HAVAL є брендом №1 в категорії SUV в Китаї. В Україні продажі автомобілів HAVAL стрімко зростають. Згідно зі статистикою, за 2019 рік було реалізовано 434 автомобілі, при цьому обсяг продажів збільшився на 675% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Основним фактором успішної динаміки продажів автомобілів бренду HAVAL на українському ринку є висока якість продукту. При покупці HAVAL клієнт отримує 5 років гарантійного обслуговування або 100 тис. км пробігу, а також 6 років гарантії на кузов.

*Час презентації оновленого HAVAL H2 уточнюйте в дилерському центрі HAVAL у Вашому регіоні. Контакти та перелік дилерських центрів HAVAL Ви зможете знайти на офіційному сайті компанії http://haval-ukraine.com/dealers.html

**Даний сертифікат надає Вам право придбати автомобіль HAVAL H2 2020 р.в. зі знижкою 5% від регулярної вартості автомобіля, яка встановлена ​​в день придбання автомобіля. Сертифікат дійсний в період з 1 березня по 31 травня 2020 року. Сертифікат активується тільки за умови покупки автомобіля HAVAL H2 2020 р.в. Сертифікат не може передаватися іншим особам, а також не підлягає обміну на інші товари і послуги. Кількість сертифікатів обмежена. Пропозиція діє в офіційній дилерській мережі HAVAL. Перелік і контакти дилерських центрів Ви знайдете на офіційному сайті компанії http://haval-ukraine.com/dealers.html

***Ціна 417 428 грн. вказана на модель HAVAL H2 2020 р.в. в комплектації Fashionable із 1,5-л. бензиновим двигуном, 6 МТ та переднім приводом. Ціна вказана станом на 31.01.2020 року. Актуальну ціну уточнюйте у менеджерів з продажу в автосалоні HAVAL.