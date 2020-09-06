Украинцев будут штрафовать за неправильные автономера

В Нацполиции обещают штрафовать водителей, использующих на своих транспортных средствах так называемые 3D-номера. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на сюжет телеканала 112.

Такое решение в Нацполиции обосновывают тем, что "Государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали". За такое нарушение водителей ждет штраф в размере 170 грн, а повторное нарушение будет караться 255 грн штрафа либо общественными работами на срок от 30 до 40 часов с возможным изъятием транспортного средства.

3D-номера изготовляет множество фирм, в том числе доступны номера с подсветкой. Но, похоже, водителям придется отказаться от такой затеи.

Фото: reklama-sg

Напомним, группа народных депутатов 2 сентября зарегистрировала законопроект № 4039, цель которого – предотвратить "скрутки" одометров транспортных средств (ТС). Для этого предлагается ввести административную ответственность за подобное мошенничество, а также начать указывать пробег ТС в различных документах: таможенной декларации, свидетельстве о прохождении техосмотра, страховом полисе и др.