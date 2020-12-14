В 2021 году Lexus завезет в Украину обновленное купе LC

Ключевой модификацией модели является улучшенная конфигурация шасси и повышенная устойчивость во время поворотов.

Официальные дилеры Lexus в Украине начали прием предзаказов на модернизированное купе Lexus LC 2021 года выпуска, сообщает пресс-служба Lexus. Бренд обновил элементы кузова и салона автомобиля, а также применил новые решения для еще большего комфорта и надежности управления. Модель доступна для заказа в трех комплектациях — Luxury, Sport и Sport+*.

Ключевой модификацией модели является улучшенная конфигурация шасси. В авто установлены нижние рычаги передней подвески, которые теперь изготовляются из кованого алюминия, и 21-дюймовые кованые диски (20-дюймовые легкосплавные в комплектации Luxury). Это позволило уменьшить неподрессоренные массы Lexus LC. Его снаряженная масса теперь меньше примерно на 10 кг, что обеспечивает улучшенную управляемость и динамику вождения.

Еще одна характерная особенность Lexus LC 2021 года выпуска — большая устойчивость во время поворотов. Чтобы повысить этот показатель, Lexus LC оснащен задним стабилизатором с трубчатой конструкцией. А для устойчивости при движении на высоких скоростях автомобиль дополнен задним демпфером вибраций кузова. Модифицированы и ограничители хода подвески, что в экстремальных условиях вождения гарантирует полный контроль над дорогой.

Обновленная адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) обеспечивает отличную управляемость и комфортное управление. Настройки электроусилителя руля и система поворота задних колес (в комплектации Sport+) также претерпели изменения и обеспечивают лучшую маневренность и точность реакций руля. А за улучшенную обратную связь во время торможения отвечает педаль тормоза новой формы.

Удобство за рулем обеспечивает также мультимедийная система. В салоне Lexus LC установлен 10,3-дюймовый цветной дисплей Electro Multi Vision с системой дистанционного управления Remote Touch и эксклюзивная аудиосистема Mark Levinson Surround с DVD-проигрывателем и 13 динамиками.

Lexus LC доступен под заказ в двух заднеприводных версиях:

модель LC 500 с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией и бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с.**;

модель LC 500h с гибридной мультиступенчатой трансмиссией и двигателем V6 и суммарной мощностью системы 359 л.с.**

Помимо привычных цветов кузова и салона, в 2021 году для отделки Lexus LC впервые доступны три оригинальных оттенка: «Террейн Хаки» (Terrain Khaki), «Пылающий Сердолик» (Blazing Carnelian) и яркий «Манхэттенский Апельсин» (Manhattan Orange)*.

Напомним, ранее Фокус брал на обзор гибридный Lexus UX 2019 года. Фокус провел неделю с этим авто и пришел к выводу, что этот "малыш" составит достойную конкуренцию "немцам" в сегменте С-SUV-Premium.