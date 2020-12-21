В Украине презентовали новый Mercedes-Benz S-Class (видео)

В Киеве состоялась презентация нового роскошного седана Mercedes-Benz S-Class. Автомобиль нового поколения получил номер кузова W223

На презентации присутствовали специально приглашенные журналисты ведущих изданий. Здесь Вы можете посмотреть видео с презентации нового автомобиля.

Благодаря инновациям новый S-Класс становится ориентиром для будущих технологий и философии развития Мерседес-Бенц. Он стал не только более интеллектуальным, но и выводит на новый уровень ощущения от управления и поездок. В центре внимания находятся водитель и пассажиры, которые могут коммуницировать с этим роскошным седаном, используя все органы чувств.

Для производства автомобиля был специально построен современный высокотехнологичный завод Factory 56. На этом заводе используется много ресурсосберегающих материалов и для производства используются вторичные отходы. На нем установлены высокие экологические стандарты:.это завод с нулевыми выбросами СО2 и сниженным потреблением энергии.

Мультимедийная система нового S-Class

В новом Mercedes-Benz S-Class стоит второе поколение системы MBUX. Эта система стала для Мерседес знаковым достижением: в салоне может быть до пяти дисплеев, частично с OLED-технологией. В разработке системы MBUX нового поколения принимали участие украинские разработчики. Она понимает уже 27 языков и дает водителю и пассажирам инновационные возможности по взаимодействию с автомобилем. Салон машины становится для владельца третьим основным местом пребывания.

Вспомогательные системы содержит в себе как новые, так и усовершенствованные функций. Например, скорость движения машины может подстраиваться заранее под скоростные ограничения. Автомобиль может мониторить поверхность, по которой едет, и настраивать амортизаторы для комфортной езды.

Благодаря новому head-up дисплею, перед водителем моделируется 70-дюймовый монитор. Картинка теперь парит на расстоянии 10 метров от глаз водителя и дает ему много информации.

Инновационные системы безопасности Mercedes-Benz S-Class

Новый S-Class установил новые стандарты безопасности, на которые будут равняться в будущем. Он стал первым серийным автомобилем, в котором пассажиры второго ряда защищены за счёт задних подушек безопасности. При лобовых столкновениях они способны уменьшить нагрузку на шею и голову пассажиров на крайних задних местах в салоне. Подушки безопасности срабатывают только в том случае, если пассажиры пристегнуты.

Инженеры Мерседес-Бенц применили новую функцию в системе превентивной безопасности. Если автомобиль фиксирует угрозу бокового столкновения с другой машиной, подвеска активируется и кузов S-Класса приподнимается. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на людей в машине во время удара. Удар в этом случае перемещается в другое место — на нижнюю часть автомобиля, где находятся гораздо более крепкие элементы каркаса.

Радиус разворота S-Class стал меньше

У автомобиля появилась возможность управления задним мостом. В городе S-Класс может быть таким же маневренным, как компактный автомобиль. Угол поворота задних колёс достигает 10 градусов. За счет этого диаметр разворота у S-Class с длинной колёсной базой уменьшился на 2 метра. Теперь такому большому автомобилю для разворота нужно всего 10,9 метров.

Беспроводное обновление Mercedes-Benz S-Class

Программное обеспечение нового S-Класса насчитывает более 50 электронных компонентов. Благодаря инновационным разработкам теперь оно может обновляться беспроводным способом. «По воздуху» могут обновляться системы освещения, водительский дисплей, вся мультимедийная система MBUX и вспомогательные системы.

Революционные разработки в технологиях головного освещения подарили водителю новые возможности. Например, теперь фары умеют проецировать на дорогу вспомогательную разметку или предупредительные знаки. В каждой фаре головного освещения стоит световой модуль из трёх мощных светодиодов.

Двигатель: больше электрификации

S-Класс предлагается с шестицилиндровым как бензиновым, так и дизельным двигателем. Максимальная скорость любой версии составляет 250 км/ч. В 2021 г. планируется появление plug-in гибрида с чисто электрическим запасом хода примерно в 100 км.

Список моделей S-Класса для Украины представлены в таблице:

Список моделей S-Класса для Украины представлены в таблице:

Тип Мощность, л.с. Расход топлива (л/100 км) Разгон 0–100 (км/ч) Стоимость автомобиля, EURO Mercedes-Benz S 350 d 286 6,7 6,4 93 868 Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC 286 6,8 6,2 97 516 Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC 330 6,9 5,4 104 241 Mercedes-Benz S 350 d long 286 6,7 6,4 96 479 Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 286 6,9 6,2 100 127 Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC long 330 7 5,4 107 194 Mercedes-Benz S 450 4MATIC 367 8,3 5,1 103 702 Mercedes-Benz S 450 4MATIC long 367 8,4 5,1 106 769 Mercedes-Benz S 500 4MATIC 435 9,7 4,9 115 101 Mercedes-Benz S 500 4MATIC long 435 9,7 4,9 117 712

Генеральный директор компании «АвтоКапитал» Валерий Анохин, представляя новинку, подчеркнул, что S-Class – это особенный автомобиль для Mercedes-Benz: «Техническое совершенство и превосходство флагмана модельного ряда задают новые стандарты автомобилестроения по целому ряду направлений – в сфере дизайна, динамики, безопасности или комфорта этот автомобиль не знает компромиссов».