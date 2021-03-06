В 2021 году в Формуле 1 у Aston Martin на некоторых этапах будет вдвое больше машин, чем у других команд

В дополнение к боевым болидам марку Aston Martin будут нести сейфти-кар и медицинский автомобиль.

Приближающийся сезон Формулы 1 (первая гонка состоится 28 марта) ознаменуется возвращением в «королевские» гонки известного британского бренда Aston Martin. В 1959-60 годах заводская команда участвовала в пяти Гран При, после чего выступления были свернуты из-за низких результатов. Теперь компания предпримет новую попытку с перешедшим из Ferrari четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем в роли лидера команды. Кроме того, достигнуто соглашение с FIA, что на отдельных этапах сейфти-кар и медицинский автомобиль также будут нести марку Aston Martin вместо привычной Mercedes-Benz.

Функции сейфти-кара будет выполнять спорткупе Aston Martin Vantage, а на роль медицинского автомобиля определен кроссовер Aston Martin DBX — первая модель класса SUV в истории бренда.

По сравнению со стандартным Vantage, доработки для сейфти-кара включают повышение мощности мотора (битурбо 4.0 V8) с 504 до 528 л.с. и модернизацию коробки передач для более быстрого разгона (заявлены 3,5 секунды до 100 км/ч). В салоне появились гоночные кресла с шеститочечными ремнями безопасности и система телеметрии для вывода всей необходимой информации о гонке (состояние трассы, положение гонщиков и т.д.).

[ + – ] Сейфти-кар Aston Martin Vantage. Фото: Aston Martin

У медицинского автомобиля Aston Martin DBX — бензиновый двигатель 4.0 V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 542 л.с. и 516 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км/ч. В салоне — спортивные "ковши" с шеститочеными ремнями безопасности, огнетушители, а также набор медицинского оборудования для оказания первой помощи: дефибриллятор и комплект для защиты от ожогов.

[ + – ] Медицинский автомобиль Aston Martin DBX. Фото: Aston Martin

На трассе служебные Aston Martin впервые появятся на предсезонных тестах, которые пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. По предварительной информации, сейфти-кар Aston Martin будет использоваться на двенадцати этапах из двадцати трех, заявленных в этом сезоне. Конкретные Гран При будут названы позже, но вероятнее всего это будут гонки в странах с широким присутствием бренда, что дополнительно поможет продвижению марки на этих рынках.