Как выбрать лучшую автогражданку: советы экспертов

Страховой полис Автогражданка или ОСАГО — продукт для водителей обязательный, поэтому вопрос «приобретать или нет», не актуален. Конечно, приобретать! Но какой продукт выбрать, какими критериями руководствоваться? Отвечаем на этот вопрос и рассказываем, почему со страховой компанией ARX вы будете в безопасности.

Надежность компании

Доверять авто и жизнь компаниям, о которых вы никогда не слышали — по меньшей мере необдуманно и странно. Надежность — это то, что ожидают от страховой. Поэтому есть смысл изучить историю деятельности компании на рынке, используя официальный сайт компании и другие открытые источники.

Лучше понять, как работают те или иные страховые, поможет сайт Моторного бюро.

Моторно (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) – независимая организация, координирующая и организующая работу украинских страховых компаний по ОСАГО.

ARX на рынке уже 26 лет, ранее работала под именем AXA в составе AXA Group, а сейчас входит в крупнейший канадский международный холдинг Fairfax Financial Holdings Limited. Компания много лет занимает ведущие позиции на рынке, и останавливаться на достигнутом не собирается.

В марте компания подготовила сюрприз для клиентов — розыгрыш комплекта шин при условии приобретения Автогражданки онлайн с 15 по 31 марта

Страховые выплаты

Насколько ответственно компания подходит к выплатам по страховым случаям — конечно же, вопрос самый животрепещущий. Процесс выплат должен быть прозрачным. О том, платит ли компания, можно узнать на том же сайте МТСБУ, они регулярно представляют отчеты. ARX стабильно входит в Топ-3 компаний, которые добросовестно осуществляет выплаты ОСАГО.

Также информация о выплатах регулярно присутствует на официальном сайте компании, в соцсетях. АRX ежедневно выплачивает своих клиентам порядка 4 млн страховых выплат

Приобретение онлайн

С начала пандемии мир ушел в онлайн, и, конечно же, страхование не исключение. Чтобы не подвергать себя лишнему риску, проще и безопаснее приобрести полис онлайн, прямо со смартфона.В ARX рассчитать стоимость Автогражданки онлайн можно в несколько кликов. При введении номера авто основная информация, необходимая для расчета стоимости полиса, подтягивается автоматически. На расчет и получение полиса уйдет 5-7 минут.

Страховой полис придет на электронную почту, ездить никуда не придется. Заявить о страховом случае и отслеживать статус возмещения убытков можно в онлайн режиме.

Индивидуальный подход

Если полис Автогражданки — обязателен, обозначает ли это, что рассчитывается он всегда одинаково? Нет, и ARX может предложить индивидуальную систему расчета. Компания — единственная на украинском рынке, которая ввела два дополнительных фактора в тарификации ОСАГО. На финальный расчет тарифа влияет опыт водителя и возраст автомобиля. Такая система позволяет автовладельцам с более низкой степенью риска получить очень конкурентную на рынке цену.

Разнообразие в выборе продуктов

Решив приобрести «Автогражданку», как в случае с любым другим рыночным продуктам, клиенту хочется изучить несколько альтернатив. И ARX их предлагает! Вы можете выбирать из 5 разных продуктов. Например, доплатив незначительную сумму в несколько сотен гривен, можно к основному полису приобрести Добровольную Автогражданку, которая увеличит сумму покрытия до 1 млн грн. А если вы любитель современных технологий, то ARX предложит Автогражданку «Смарт Драйв», в которой есть мобильное приложение, позволяющее отслеживать манеру вождения и получать скидку в случае аккуратного вождения.

Наличие приложения

В современном мире мы привыкли пользоваться приложениями, и страхование поддерживает этот тренд. Всю информацию о своем договоре Автогражданке можно иметь в специальном приложении MyARX разработанном компанией для смартфонов. Приложение устанавливается на IOS и Андроид.

В приложении можно отследить страховые договора по КАСКО, Автогражданке, ДГО, а также медицине

Выбирая Автогражданку с ARX, вы можете быть абсолютно уверены в качестве сервиса, прозрачности, своевременной выплате. Со всеми видами Автогражданки можно ознакомиться на сайте https://arx.com.ua/ru/produkty/avtotsyvilka