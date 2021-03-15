Opel показал ретро-электромобиль Manta GSe ElektroMOD (видео)

Концептуальный электрокар по мотивам спорткупе Opel Manta из 1970-х годов имеет элементы дизайна в стиле новых кроссоверов Opel Crossland и Mokka.

Компания Opel опубликовала видео-тизер электрического концепт-кара — купе Manta GSe ElektroMOD. По сути, это рестомод — когда на машину прошлых лет устанавливаются современные агрегаты. В данном перед нами электрическая версия классического заднеприводного двухдверного купе Opel Manta первого поколения, которое выпускалось в 1970–75 годах. В модельной линейке марки его заменила переднеприводная двухдверка Opel Calibra, которая в небольших количествах попала и на постсоветские просторы.

Внешне Manta GSe ElektroMOD отличается от классического бензинового купе светодиодной оптикой и колесными дисками. Opel Manta GSe ElektroMOD — это дань уважения оригинальному купе Manta, ранее послужившему источником вдохновения для дизайна нового лица бренда — концепции Opel Vizor, которая органично объединяет в один модуль решетку радиатора, головную оптику и логотип марки. Новые Opel Crossland и Opel Mokka уже оснащены Vizor, этот стиль станет визитной карточкой всех будущих моделей Opel.

По предварительной информации, силовую установку электрический концепт позаимствует у Opel Mokka-e: электродвигатель мощностью 136 л.с. и аккумуляторный блок емкостью 50 кВт•ч. Такой набор устанавливается и на Peugeot e-208.

Серийный выпуск Opel Manta GSe ElektroMOD не предполагается. Это лишь демонстрация совместимости ретро-кузова с современными электрическими технологиями.

Также в компании подтвердили, что с 2024 года у всех моделей Opel будет электрическая или подзаряжаемая гибридная модификация.