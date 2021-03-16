Volkswagen вдвое снизит стоимость батарей для электромобилей

Немецкий автоконцерн озвучил стратегию развития батарейных систем и зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Концерн Volkswagen озвучил планы по развитию батарейных систем и зарядной инфраструктуры для электромобилей. В частности, объявлено о строительстве на территории Европы шести фабрик по производству аккумуляторных блоков суммарной годовой мощностью 240 ГВт·ч. Первая продукция заводов, названных по примеру Теслы гигафабриками, появится к 2030 году.

Известно, что два завода построят в шведском Шеллефтео и немецком Зальцгиттере, месторасположение остальных четырех еще не определено. Первый займется производством премиум-ячеек, второй – батарей для массового сегмента. Оба предприятия будут использовать для работы энергию из возобновляемых источников.

Еще одна цель — снижение стоимости батарей. Добиться этого Volkswagen планирует за счет упрощения конструкции аккумуляторов и их унификации. Разработку ячеек нового образа концерн намерен завершить в 2023 году, а к 2030 году они будут использоваться в 80% электрических и гибридных моделей, входящих в его состав марок.

В перспективе за счет оптимизации формы ячеек, использования инновационных методов производства и переработки цены на батареи в начальном сегменте будут снижены на 50%, а в среднем – 30%. По расчетам специалистов концерна, в конечном счете, стоимость 1 кВт·ч упадет ниже 100 евро, тогда как сейчас она составляет около 120 евро. Кроме того, к середине десятилетия ожидается появление первых образцов твердотельных батарей.

Предположительно, первым такие аккумуляторные блоки получит электрический люкс-седан Volkswagen Trinity, появление которого ожидается в 2026 году. Новинке уже обещаны революционные запас хода, время зарядки и автопилот уровня 2+ по классификации SAE.

Параллельно концерн намерен развивать зарядную инфраструктуру. К 2025 году инвестиции в это направление составят 400 млн евро. К этому моменту зарядная сеть для электромобилей будет насчитывать 18 тысяч терминалов, что впятеро больше нынешнего показателя.

Также заявлено, что с 2022 году электромобили на фольксвагеновской платформе MEB научатся возвращать электричество обратно в сеть. Кроме того, Volkswagen намерен заняться поставками двунаправленных волл-боксов и систем управления электроэнергией.