Выпущен 300-й гиперкар Bugatti Chiron

Юбилейным стал автомобиль в специальном исполнении Chiron Pur Sport.

С конвейера завода Bugatti во французском Мольсхайме сошел гиперкар Bugatti Chiron с порядковым номером 300. Как сообщила пресс-служба производителя, юбилейным стал один из шестидесяти запланированных автомобилей специальной серии Chiron Pur Sport.

Серийное производство Bugatti Chiron началось в 2017 году. Изготовление каждого автомобиля занимает десять месяцев, а окончательная сборка — восемь недель. Об изготовлении двухсотого экземпляра автомобиля компания отчиталась в июле 2019 года. Им стал Chiron Sport в исполнении "110 ans Bugatti", посвященном 110-летию основания компании. Машина отправилась клиенту из Швейцарии.

[ + – ] Юбилейный Bugatti Chiron Pur Sport. Фото: Bugatti

Карбоновый кузов "юбиляра" №300 окрашен в черный цвет "Ноктюрн". Корпуса зеркал заднего вида, дворники, заднее крыло и "подкова" Bugatti изготовлены из серого карбона. Логотип Bugatti выполнен в серебристом цвете Gris Rafale, отделка оптики — в сером оттенке Gun Powder. Крышка моторного отсека — из углепластика.

Для интерьера заказчик машины выбрал пакет Pur Sport Interior Package: сочетание кожи цвета "Beluga Black" и алькантары с контрастной серебристой строчкой. Как дань уважения младшему брату Этторе Бугатти, Рембрандту, подголовники украшены изображением знаменитого танцующего слона. Опциональная стеклянная крыша Sky View позволит пассажирам любоваться небом и звездами.

[ + – ] Юбилейный Bugatti Chiron Pur Sport. Фото: Bugatti

От базового Bugatti Chiron версия Pur Sport отличается более прочным шасси, перенастроенной подвеской и коробкой передач с уменьшенным на 15% передаточным числом. Бензиновый 8,0-литровый двигатель W16 гиперкара развивает 1521 л.с. и 1600 Нм крутящего момента, а раскручивается до 6900 об/мин, на 200 об/мин больше, чем на обычном Chiron. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,3 секунды, до 200 км/ч — за 5,5 секунды и менее чем за 12 секунд до 300 км/ч.

Каждый Bugatti Chiron Pur Sport обходится заказчику в 3 млн евро без учета налогов. Большинство из запланированных к выпуску 60 автомобилей этой спецсерии будет доставлено владельцам в этом году. Всего будет выпущено 500 экземпляров Bugatti Chiron всех версий.