Toyota построила первый в мире рефрижератор для перевозки вакцин от коронавируса

Проект реализован в партнерстве с компанией B Medical System, а сама машина предназначена для развивающихся стран Африки.

Компания Toyota построила первый в мире автомобиль-рефрижератор для перевозки вакцин от коронавируса. Проект реализован при участии люксембургской компании B Medical System, являющейся мировым лидером в производстве специального медицинского холодильного оборудования. Созданная машина-рефрижератор предназначена для развивающихся странах Африки, где нередки проблемы с медицинским обеспечением.

В компании B Medical System отмечают, что это первый в мире медицинский рефрижераторный автомобиль, прошедший одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по уровню PQS. Он может использоваться для транспортировки вакцин или любых других медицинских препаратов, нуждающихся в хранении при низких температурах. Оборудование рефрижератора обеспечивает диапазон температур 2–8 градусов.

Базой для создания рефрижератора послужил внедорожник Toyota Land Cruiser 78 Troop Carrier. Land Cruiser 70-й серии дебютировал в 1984 году и сейчас производится для ограниченного перечня рынков, где от автомобиля требуются неприхотливость, выносливость и нетребовательность к качеству топлива. Развивающиеся страны Африки — как раз такой регион, поэтому выбор "семидесятки" в качестве базового автомобиля вполне логичен.

[ + – ] Рефрижератор для перевозки вакцин на базе Toyota Land Cruiser. Фото: Toyota

В задней части кузова внедорожника установлен специальный холодильник объемом 396 л, который вмещает 400 доз вакцин. Холодильник питается от собственного аккумулятора, обеспечивающего около 16 часов автономной работы. Во время движения батарея заряжается за счет системы рекуперации, установленной на автомобиле, а на стоянке — от внешней сети.

Специализированный рефрижератор на базе Toyota Land Cruiser может использоваться для перевозки вакцин от различных инфекционных заболеваний, в том числе, и от СOVID-19. Ежегодно из-за нарушений правил доставки портится около 20% вакцин, выделяемых международными организациями развивающимся странам. В денежном выражении это составляет 400 млн долларов США.

[ + – ] Холодильник для хранения вакцин в кузове Toyota Land Cruiser. Фото: Toyota

Как отмечают в компании B Medical System, данный рефрижератор может использоваться в рамках международной структуры COVAX, которая стремится справедливо распространять вакцины от COVID-19 в развивающихся странах. Выпуск специализированного рефрижератора уже стартовал, а первая партия готовых машин будет отгружена до конца апреля.

Toyota Land Cruiser J70 производится с 1984 года. Производство модели для внутреннего японского рынка остановили в 2004 году и возобновили в 2014 году. Сейчас J70 комплектуют 4,0-литровым бензиновым мотором 1GR-FE (231 л.с.) или 4,5-литровым турбодизелем 1VD-FTV (205 л.с.).