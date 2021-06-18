Как проверить действие полиса ОСАГО в 2021 году

Жители Украины стали пользоваться электронными документами, так как этот вариант экономит время: не нужно посещать государственные организации, стоять в очередях, искать нужный документ дома или в супермаркете. В 2021 году оформление документов занимает несколько минут, ведь за пару кликов в интернете можно найти ответ на любой вопрос и совершить нужное действие не выходя из дома.

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Цифровизация не обошла стороной и страховые компании — теперь проверить полис ОСАГО можно в любом месте с доступом в интернет. Например, финансовый портал Finance.ua создал онлайн-каталог ОСАГО, где каждый пользователь может приобрести автостраховку от проверенных компаний.

В каких случаях нужно проверять полис ОСАГО на подлинность в Украине

Каждый водитель хочет быть уверенным в своей безопасности — вот для чего, в первую очередь, нужна проверка полиса ОСАГО на подлинность. Помимо этого, проверка полиса ОСАГО по номеру автомобиля нужна для:

подтверждения документов в случае, если этого потребует полиция или другие государственные органы;

уверенности в том, что документы официально подтверждены и, в случае ДТП, страховка сработает;

подтверждения, что деньги не ушли мошенникам, а документы не фальсифицированы.

Электронная страховка обезопасила автолюбителей, которые совершили покупку в офисе компании или онлайн через проверенные сервисы.

Как проверить полис ОСАГО

Проверку полиса ОСАГО по номеру автомобиля можно совершить как онлайн, так и оффлайн. Пользователь имеет возможность проверить ОСАГО на подлинность в онлайн-режиме, так как все данные о полисах находятся в базе МТСБУ. На официальном сайте находится раздел "Проверка действия полиса", где пользователь указывает нужные данные и проверяет действие страховки.

В случае, если нет мобильного интернета, а от вас требуется подтверждение документов, стоит позвонить в контакт-центр МТСБУ по номеру 0 800 608 800. Оператор спросит информацию для проверки по серии страховки и номеру или по номеру транспорта.