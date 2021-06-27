Гран При Штирии выиграл Ферстаппен, а борьба за подиум шла до самого финиша (видео)

В гонке победил Макс Ферстаппен, а вторым финишировал Льюис Хэмилтон.

Гран При Штрии на трассе в Шпильберге выдался, с одной стороны, спокойным, а с другой — довольно динамичным. На старте лидер Red Bull Макс Ферстаппен удержал первое место, завоеванное днем ранее в квалификации, а вторым в гонку ушел Льюис Хэмилтон из Mercedes-AMG.

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В дальнейшем оба пилота сохраняли свои позиции — в том числе после пит-стопа. Хэмилтон ни разу не приблизился к Максу на дистанцию атаки, а второй половине гонки даже начал отставать.

[ + – ] Старт Гран При Штирии

Когда стало окончательно понятно, что ему не догнать нидерландца, лидер Mecedes заехал на второй пит-стоп за свежими шинами. Обув самый мягкий состав Soft, он установил быстрейший круг на последнем круге гонки и тем самым, финишировав вторым, минимизировал потерю очков.

[ + – ] Льюс Хэмилтон на смог оказать прессинг на Ферстаппена в гонке. А однажды он даже едва не потерял машину в заносе в одном из поворотов (на фото)

За 16 кругов до финиша второй пилот Red Bull Серхио Перес, который практически с самого старта сидел за спиной Боттаса (Mercedes), совершил второй пит-стоп, переобувшись в шины Medium. После этого его темп заметно вырос — замаячила вероятность борьбы за третье место.

За три круга до финиша Перес сократил отставание до 5 секунд, а на последнем круге вышел на дистанцию атаки на Боттаса. Увы, мексиканцу не хватило буквально одного круга: он финишировал четвертым.

[ + – ] Второй пит-стоп Серхио Переса

А победил Макс Ферстаппен: это его четвертая победа в сезоне и вторая подряд. Благодаря очередным 25 очкам нидерландец упрочил свое лидерство в чемпионате: теперь он в личном зачете опережает своего главного соперника за титул Хэмилтоном на 18 очков. А команда Red Bull оторвалась от Mercedes на 40 очков.

[ + – ] Победный финиш Макса Ферстаппена

Также очки заработали Норрис (McLaren), Сайнс (Ferrarri), Леклер (Ferrari), Стролл (Aston Martin), Алонсо (Alpine) и Цунода (Alpha Tauri)