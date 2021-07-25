Гонки по вертикали: как в американском офф-роуде рок-баунсеры штурмуют отвесные склоны (видео)

Гонки рок-баунсеров — одно из самых сложных соревнований на автомобилях по бездорожью в мире.

Стоит хоть раз увидеть соревнования рок-баунсеров, чтобы понять: вряд ли в мире есть более экстремальные автомобили и внедорожные трассы, а также безбашенные спортсмены. Популярные в США гоночные внедорожники класса Rock Bouncer (в буквальном переводе "громила скал") — это настоящие монстры, поражающие брутальностью внешнего вида и конструкции, а также огромной мощностью моторов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Так выглядит типичный автомобиль класса Rock Bouncer

Рок-баунсер можно было бы назвать внедорожным багги, однако в отличие от них автомобили этого класса строятся для езды в основном по… вертикали! Потому что бездорожье для рок-баунсеров — это практически отвесные каменистые и грунтовые склоны, огромные валуны, русла высохших рек и лесные участки с узкими проходами между деревьями. Все эти препятствия объединяет одно — абсолютна непроходимость для обычных автомобилей.

[ + – ] Перевороты, падения и кувырки — неотъемлемая часть соревнований рок-баунсеров

В основе таких внедорожников лежит пространственная клетка из труб большого диаметра, чтобы защитить пилота при опрокидываниях. А они на гонках рок-баунсеров случаются сплошь и рядом — достаточно посмотреть видео ниже. Здесь это обычное явления.

Для постройки машин используются, главным образом, многолитровые бензиновые двигатели Chevrolet V8, которым наращивают литраж — нередко встречаются монструозные моторы объемом 6-7 литров. Попутно повышается мощность до 600-700 л.с., а в отдельных случаях — и вовсе до 1000 л.с. и выше!

Машины опираются на внедорожные шины диаметром 43-45 дюймов, имеющие развитые грунтозацепы. Само собой используется полноприводная трансмиссия — с неразрезными мостами на обеих осях (спереди иногда встречается независимая подвеска).

Хода подвески достигают полуметра и более. Нередко машины имеют и полноуправляемое шасси с поворотными задними колесами. Таков рецепт создания одних из самых экстремальных внедорожников в мире.

Одна из особенностей этих гонок в том, что каждый участвующий автомобиль полностью уникален. Очень редко два рок-баунсера выглядят одинаково. В США есть несколько компаний, которые строят такие внедорожники на продажу, но в основном участники гонок создают свои машины самостоятельно.

На видео ниже можно увидеть все разнообразие конструкций внедорожников класса Rock Bouncer и в очередной раз удивиться, как это вообще возможно, чтобы автомобили преодолевали такие препятствия.

Гонки на рок-баунсерах зародились в США в начале 2000-хгодов, а к середине десятилетия к ним пришло настоящее признание в среде местных любителей офф-роуда. Из любительских покатушек по экстремальному бездорожью они превратились в чемпионат с хорошей организацией и множеством участников. Главным образом это гонщики-любители.

Соревнования на рок-баунсерах в основном популярны на юго-востоке страны, где проводится регулярная гоночная серия под названием Southern Rock Racing. Трассы проложены в частных парках, а сами гонки собирают немало зрителей, которых привлекает зрелищность и зашкаливающая экстремальность.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае начали продавать всем желающим клона Хаммера. Автомобиль под названием Dongfeng Warrior M50, являющийся лицензионной копией знаменитого американского вездехода, ранее выпускался только для военных нужд, а теперь выходит на гражданский рынок.