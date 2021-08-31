Прошел тест-драйв первых 10 претендентов в акции "Автомобиль года в Украине 2022"

25 июля 2021 года стартовала акцию "Автомобиль года в Украине 2022". И вот состоялся первый предварительный тест-драйв автомобилей претендентов. Тест-драйв стартовал с АЗК Socar, где гости имели возможность насладиться ароматным кофе и легендарным нью-йоркским хот-догом Nathan's Famous, который в Украине можно попробовать только на Socar.

Колонна из 10 новеньких авто-претендентов отправилась на основное место проведения теста — гостинично-ресторанный комплекс "Джинтама-Бриз", который расположен в 30 километрах от Киева. Это место было выбрано за сочетание хорошей инфраструктуры, красочных пейзажей а также извилистых асфальтовых дорог для испытания легковых моделей и возможностей проверить характер кроссоверов за пределами дорог с твердым покрытием.

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На тесте в основном представлены кроссоверы, если быть точными, то их насчитывалось 7 из 10 авто. Однако и они были совершенно разноплановыми. Городские Renault Captur, Opel Crossland и Haval Jolion демонстрировали свои ходовые качества в погодных условиях, которые были идеальны для такого теста: дождь, скользкий асфальт, разбитые грунтовые дороги. Именно такое сочетание дало возможность оценить характер авто и работу их подвески и привода.

Впрочем, среди тестовых авто были машины, которым такие преграды оказались едва ощутимыми. Например, новое поколение Subaru Outback. Легендарный полный привод, большой клиренс под 20 см и славные традиции бренда этому способствовали.

На другом конце спектра кроссоверов расположился спортивный CUPRA Formentor. Он является первым представителем нового испанского спорт-бренда CUPRA. Вполне логично, что на тесте он был в топ-версии с 310-сильным бензиновым двигателем, да еще и в оригинальной матовой краске.

Наиболее интересными в технологическом плане оказались плагин-гибридный Peugeot 3008 Hybrid4 и полностью электрический Mecedes-Benz EQC. Их роднит то, что оба авто можно зарядить от внешней сети и использовать для движения только электротягу. К слову, специально для проведения первого теста авто-претендентов на локации была установлена и запущена станция сети зарядок для электромобилей Ionity. Для зарядки авто-претендентов инсталлировали станцию ​​украинского производства на три точки зарядки.

На боковых разъемах станции было доступно по 7 кВт. Это именно то, что нужно для подзарядки плагин-гибрида Peugeot 3008 Hybrid4. Его батарею можно подкормить, но даже когда она полностью использовала свой заряд, движение можно продолжать как на обычном авто с ДВС. Здесь им есть 1,6-литровый турбодвигатель на 200 л.с.

А вот для полностью электрического Mercedes-Benz EQC с его батареей на 80 кВт * ч нужна зарядка мощнее. Поэтому его включали в "розетку" Type 2, на которую подавалось 22 кВт. После зарядки автомобиль демонстрировал экспертам потрясающую динамику. Мощный электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC развивает 408 л.с. а крутящий момент двигателей достигает 760 Нм.

На тесте многочисленное Экспертное жюри, в количестве 19 человек, имело возможность протестировать новый SEAT Leon. Этот автомобиль только готовится к своей украинской презентации, но члены жюри "АвтоГода 2022" уже получили от него первые впечатления и готовы по достоинству оценить.

Представителем классических компактных городских хэтчбеков стал новый Peugeot 208. Этот европейский бестселлер добрался до украинского рынка. Традиционно для бренда эта модель показывает отточенные реакции, доставляет массу удовольствия от активной езды и остается практичным авто в городе.

Большой звездой ивента стал… большой седан со звездой — Mercedes-Benz S-Class. Это одна из громких премьер года. Такой автомобиль требовал много внимания, так как насыщен технологическими решениями. Кроме того, на нем членам жюри приходилось проехать дважды. Чтобы оценить его поведение в качестве человека за рулем, а потом пересесть на, так сказать, место хозяина — заднее сиденье.

И в завершение слова благодарности нашему помощнику, который помог проложить трассы, проверить состояние дорог и обеспечил мобильность маршалов, следивших за безопасностью на наших тестовых трассах. Сэфети-каром первого теста "АвтоРоку 2022" стал Suzuki SX4 с полным приводом All Grip.

Напомним, что голосование Общественного жюри начнется в декабре, а к тому времени нас ждет еще один предварительный тест интересных новинок. Всего в акции в этом году ожидается около сотни претендентов на звание "Автомобиль года в Украине 2022"!

Партнерами первого предварительного тест-драйва акции "Автомобиль года в Украине 2022" стали банк "Credit Agricole", страховая компания "ARX" и детские автомобильные кресла "Сybex".