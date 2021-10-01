Альтернатива Renault Kangoo: новый Duster получил практичную грузовую версию

Коммерческий Duster способен перевозить полтонны груза. Кроссовер можно выбрать с передним или полным приводом.

Палитру версий Duster 2022 расширил коммерческий грузовой фургон. Пока его представили только в Великобритании (там кроссовер продается под брендом Dacia), но вскоре должны предложить и в других странах. Об этом сообщает сайт Autocar.

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[ + – ] Задние стекла заменены пластиковыми заглушками Фото: Dacia

С виду фургон Dacia Duster не отличается от стандартной модели, но его задние окна заменены черными непрозрачными пластиковыми заглушками. Из салона убрали задние сиденья, а передние кресла отделили перегородкой. Объем багажного отсека составил 1623 л, грузоподъемность кроссовера – 500 кг.

[ + – ] Объем грузового отсека - 1623 л Фото: Dacia

Купить Duster 2022 в коммерческой версии можно по цене от 12 800 фунтов стерлингов ($17 300). Базовая комплектация включает кондиционер, круиз-контроль и электростеклоподъемники, а самая дорогая – литые диски и мультимедиа с камерой заднего вида.

[ + – ] Базовая комплектация включает кондиционер, круиз-контроль и электростеклоподъемники Фото: Dacia

Коммерческий Duster предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (90 л. с.) и 1,3 л (130 и 150 л. с.), а также с 1,5-литровым 115-сильным турбодизелем. На выбор доступны 6-ступенчатая механическая КПП или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Дизельный кроссовер может быть полноприводным.

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