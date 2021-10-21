"Лайм Такси" – экономные и безопасные поездки в Киеве

Заказать дешевое и комфортное такси не так сложно как некоторым кажется. Это простая процедура, связанная лишь со звонком на горячую линию или вводом соответствующей информации в мобильном приложении или на сайте. Предложения формирует Лайм Такси Киев, где есть на выбор большое количество транспорта и разных по стоимости тарифов.

Заказ такси допускается круглосуточно. Предварительно на сайте Лайм Такси Киев https://limetaxi.com.ua/ можно изучить тарифы, доступные дополнительные услуги, узнать номер операторов или скачать мобильное приложение. Большой автопарк укомплектован большим количеством транспорта разных категорий: бизнес, VIP, стандарт, эконом и премиум-класс.

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Услуги службы такси

Предлагается бесплатный вызов автомобиля в любое время дня и ночи. В Лайм Такси Киев действует еще предварительный расчет стоимости, чтобы каждый мог заранее подготовить бюджет на поездку. Цена изменяется в зависимости от маршрута и дополнительных услуг. Они предоставляются следующим набором:

1. Трезвый водитель . Профессиональный водитель со стажем готов приехать в любую точку города, чтобы доставить клиента и его автомобиль по назначению. Это дешево в Лайм Такси Киев, если сравнивать со штрафами за вождение в пьяном виде;

2. Курьерская доставка . В этом случае действует особый тариф в зависимости от транспортируемой посылки. Это идеальный вариант для офисных работников, когда нужно срочно отправить пакет документов или любые другие вещи;

3. Техническая помощь . Решение любых проблем на дороге в формате оказания профессиональной помощи. Водители могут подвезти запчасти или расходные материалы, эвакуировать автомобиль, "прикурить" аккумулятор и т.д.;

4. Перевозка животных . В Лайм Такси Киев этот вариант услуги следует заказывать заранее. Для каждого животного есть соответствующие условия. Чаще всего с питомцами должны ехать их хозяева.

Основная услуга – это онлайн заказ такси по любому адресу и поездки по тому или иному маршруту.

Расчет стоимости такси

На сайте Лайм Такси Киев клиент обязан указать куда ехать, откуда, по городу или за городом, при желании можно добавить пункт, а также дополнительно указать класс авто, дополнительные услуги и номер телефона. Желающие могут заранее забронировать автомобиль на конкретную дату и время, чтобы обеспечить комфортные условия для поездки завтра или послезавтра. Это актуально при проведении различных мероприятий.