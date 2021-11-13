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Стартовали продажи экстремального внедорожника за $19 тысяч: он оказался клоном Jeep

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Фото: Motor1.com | Mahindra Roxor - компактный внедорожник в стиле ранних Jeep

Mahindra Roxor напоминает классические Jeep. Внедорожник оснащен экономичным турбодизелем.

На международный рынок вышел компактный внедорожник Mahindra Roxor. Производство индийского авто наладили в США и продают по весьма привлекательной цене в 18 900 – 26 300 долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.

Mahindra Roxor 2022, Mahindra Roxor, новая Mahindra Roxor, вездеход Mahindra Roxor, мотовездеход UTV
Базовая версия не имеет лобового стекла и дверей
Фото: Motor1.com

Новая Mahindra Roxor создана по мотивам классических Willys и Jeep CJ. Изначально схожесть была еще больше, но судебный иск от Jeep заставил Mahindra изменить дизайн передней части — иначе авто не допустили бы на американский рынок.

Mahindra Roxor 2022, Mahindra Roxor, новая Mahindra Roxor, вездеход Mahindra Roxor, мотовездеход UTV
Mahindra Roxor может тянуть 1,5-тонный прицеп
Фото: Motor1.com

Формально Mahindra Roxor классифицирована, как мотовездеход UTV, и не допущена к асфальтовым дорогам. Салон спартанский, а в базовой версии нет даже лобового стекла, хотя оно доступно за доплату вместе с крышей. Внедорожник довольно компактный:

  • Длина – 3759 мм
  • Ширина – 1574 мм
  • Высота – 1905 мм
  • Колесная база – 2438 мм
  • Масса – 1376 кг
Mahindra Roxor 2022, Mahindra Roxor, новая Mahindra Roxor, вездеход Mahindra Roxor, мотовездеход UTV
Салон Mahindra Roxor получился спартанским
Фото: Motor1.com

Mahindra Roxor оснащена 2,5-литровым 62-сильным турбодизелем: она развивает 89 км/ч и может буксировать 1,5-тонный прицеп. Расход топлива составляет 6,7 л/100 км в смешанном цикле.

Внедорожник получил 62-сильный турбодизель

Внедорожник предложен с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей. Его клиренс достигает 229 мм, а при желании можно заказать внедорожные атрибуты вроде лебедки или шноркеля.

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