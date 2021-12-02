Автомобіль у два кліки: як придбати авто без зайвих нервів

Як сервіс OLX Авто витіснив автобазари і став місцем зустрічі продавця з покупцем

Інтернет-сервіси значно полегшили наш побут, особливо що стосується покупок і продажів – споживачам давно уже немає потреби відвідувати офлайн-магазини, бо ж необхідна річ опиняється у нашому домі з легкої руки служб доставки. Але якщо вибір товарів для дому за допомогою інтернет-майданчиків стали звичною справою, то більш суттєві покупки – як от придбання нового автомобіля, – ми досі традиційно здійснювали лише офлайн.

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Утім, часи пандемії внесли свої корективи у фінансові звички українців. З 2020 по 2021 рік підвищений інтерес до пошуку авто в онлайн спостерігається на майданчику OLX, визнаного лідера ринку. Таке суттєве пожвавлення дало підстави вважати, що пандемія та обмеження органічно витіснили автобазари.

Перше знайомство з омріяним автомобілем або ж спецтехнікою відбувається в окремій категорії Авто, де можна переглянути фото, дізнатися усю необхідну інформацію і миттєво сконтактувати із продавцем. Питання "де купити автівку?", здається, потрохи втрачає свою "нервову" складову, бо вибір відбувається комфортно і без надмірних зусиль.

В категорії покупець може відсортувати оголошення за ціною, географією, наявністю світлин, знайти бізнес-пропозицію у рідному місті або ж приватне оголошення з найнижчою ціною та опцією доставки, за датою й вартістю. Продавець, розміщуючи інформацію на сайті або скориставшись додатком OLX, може розраховувати на аудиторію із 25 млн потенційних покупців щомісячно. До того ж ціна на розміщення оголошень тут у 2,5–7 разім нижча (в залежності від обраного об'єму пакета розміщень), аніж на інших сервісах. Зручність для продавців і покупців зробила OLX Авто лідером серед подібних сервісів.

– З минулого року загальний рівень позиціонування OLX, як сайту для продажу авто, серед бізнес-продавців зріс до 90%, – каже керівник напряму OLX Авто Андрій Коцина. – А вже у другому кварталі 2021 року стався бум пропозицій — кількість оголошень зросла на 12%.

Основна частка авто, що продаються і купуються на майданчику OLX, припадає на легкові автомобілі. Їх можна легко, буквально у два кліки, відшукати у відповідній категорії – причому це можуть бути як нові, так і вживані авто в Україні або під пригон. За необхідністю користувач може відсортувати пропозиції за маркою, роком випуску, пробігом, об’ємом двигуна тощо.

У категорії OLX Авто насамперед переважає обсяг автомобілів вартістю до $5 тис. (це авто, доступне переважній більшості українців), а також значну частку займають машини середнього класу (до $10 тис.). В інших оголошеннях представлені вантажівки і спецтранспорт.

Вартість вживаних автівок з пробігом в Україні у третьому кварталі 2021 за даними OLX Авто:

● до 100 тис. км – $6,5 тис.;

● від 100 до 300 тис. км – $5,4 тис.;

● понад 300 тис. км – $4 тис.

ТОП-5 марок за кількістю оголошень у жовтні виглядає так:

● Volkswagen – 3 628 пропозицій з середньою ціною $7,3 тис.;

● Opel – 2 245 пропозицій з середньою ціною $3,6 тис.;

● Ford – 2 203 пропозиції з середньою ціною $6,7 тис.;

● Renault – 1 852 пропозиції з середньою ціною $5 тис.;

● Mercedes-Benz – 1 691 пропозиція з середньою ціною $9,7 тис.

- Цікаво, що на ринку поступово знижується кількість пропозицій авто економ-класу як серед приватних продавців, так і в бізнес-сегменті, — зазначає Андрій Коцина.

Незалежно від того, як довго триватимуть у нашому житті обмеження, пов’язані із пандемією, українці, схоже, остаточно зробили свій вибір на користь онлайн й уже не повернуться до звичних автобазарів. Адже серед переваг – економія часу й можливість без поспіху вибрати найоптимальніший варіант автівки певної марки і в своїй ціновій категорії, а також отримати кращу пропозицію найпершим, просто вказавши потрібний запит у пошуку.