Всюди онлайн. Всюди мобільний. Купуйте HAVAL та отримуйте портативну зарядну станцію ZESE

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Бажаєте відчути драйв на повну потужність та бути на зв’язку завжди і всюди? Тоді звертайтеся до SUV-експерта HAVAL! Піклуючись про Вашу безпеку та комфорт, як в дорозі, так і вдома, HAVAL підготував для Вас спеціальну пропозицію: З 15 березня до 1 травня при купівлі нової моделі HAVAL Ви отримаєте на додачу до авто стильну та сучасну портативну електростанцію від марки ZESE*, оснащену функцією бустера (пускового пристрою) для запуску автомобіля. З таким сучасним еквіпментом Ви відчуватимете себе вільним та мобільним будь-де та будь-коли і зможете впевнено подорожувати куди завгодно. Залишилось лише обрати свою омріяну модель HAVAL!

Н6. Заряджений на потужну роботу.

Цей 204-сильний кросовер із 7DCT та повним приводом наповнює рух потужною енергією. A разом з зарядною станцією від ZESE у Вас буде вдвічі більше можливостей не лише динамічно змінювати локації, а й відчувати комфорт наче вдома, де б Ви не були. Заряджайтесь на потужний драйв, адже за кермом Н6 Ви на багато що здатні. В топовій комплектації Н6 реалізує функції автономного водіння рівня L2, які забезпечують комфортну та безпечну мобільність.

Dargo. На зв’язку не так як всі.

Тільки-но уявіть, за кермом DARGO та з електростанцією від ZESE Ви зможете подорожувати куди завгодно і завжди бути на зв’язку, адже DARGO – це про комфорт, інтелект та безпеку. DARGO — це справжній профі бездоріжжя, який має: блокування диференціалу, систему всебічного позашляхового забезпечення із 8 режимами водіння (ПICOК, ЕКО, СПОРТ, СНІГ, БАГНО, ПОЛЕ, ГРАВІЙ, ВИБОЇНИ) та позашляховий круїз-контроль. Завдяки кліренсу 200 мм, куту заїзду – 24 та куту з’їзду – 30, разом з DARGO Ви зможете сміливо та комфортно долати будь-які екстремальні дорожні умови.

Н6 GT. Коннект наче в космосі.

Н6 GT – це коли рух по шосе відчувається наче спортивний трек. Завдяки зниженому центру маси, спеціальному положенню підвіски, режиму рульового управління Sport, а також звуковій системі вихлопу, за кермом Н6 GT Ви зможете насолодитись відмінними характеристикам прискорення та розвивати швидкість до 200 км/год. А завдяки зарядній станції ZESE Ви всюди будете онлайн і Ваш H6 GT, затюнінгований на рівні із космічним кораблем, завжди буде готовим до високошвидкісного руху.

Н6 HEV. Вільний і тут, і там.

Користуючись Н6 HEV та електростанцією ZESE, Ви відчуватимете свободу руху, яку дарують сучасні технології. Гібрид оснащений інноваційною силовою установкою DHT. В процесі руху гібридна система самостійно перемикається з однієї силової установки на іншу. Таким чином, інтелектуальна система роботи авто самостійно підлаштовує керування та обирає оптимальний режим роботи в залежності від дорожніх умов. Ще один важливий плюс моделі – це сучасний акумулятор, місткість якого була підвищена на 30%! Вам не потрібно перейматися через те, що батарея авто може розрядитися у найнеочікуваніший момент, адже тепер її заряду вистачає на цілих 1085 км!

При купівлі HAVAL Ви також отримаєте 5 років гарантії або 100 000 км пробігу. Деталі пропозиції уточнюйте у менеджерів з продажу в офіційних дилерських центрах HAVAL.

*Мається на увазі отримання портативної зарядної станції марки ZESE, модель ZS102, в комплекті до авто за умови придбання будь-якої моделі HAVAL в період акції в офіційній дилерській мережі HAVAL. Акція діє з 15 березня до 1 травня 2023 року в офіційній дилерській мережі HAVAL. Перелік та контакти дилерських центрів HAVAL Ви знайдете за посиланням https://haval-ukraine.com/dealers. В разі відмови від портативної зарядної станції ZS102 вартість портативної зарядної станції ZS102 не повертається у грошовому еквіваленті. Деталі акції уточнюйте у менеджерів в автосалоні.