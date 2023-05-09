Потужний і універсальний: чому варто придбати новий Citroеn C5 Aircross

На українському ринку з’явилась оновлена версія Citroеn C5 Aircross. Ми його протестували, і маємо гарні новини для тих, хто цінує кросовери на потужному дизелі.

C5 Aircross ніколи не був "машиною для понтів". Навпаки — це знахідка для прагматичних водіїв. Якщо розглядати весь сегмент і порівнювати з конкурентами, то Citroеn C5 Aircross ще більше відрізняється доступною ціною, надійним та економним двигуном, комфортною підвіскою, просторим салоном та містким багажником.

Як виглядає

Citroеn нівроку попрацювали над дизайном. C5 Aircross "підкачався" і відчутно подорослішав. Елегантність попередньої версії кросовера не зникла, але екстер’єр став більш витриманим.

Неабияк змінилась передня частина. Тепер у C5 Aircross цільна блок-фара. Також маємо зібраніший радіатор та бампер. Водночас оновився і дизайн захисних елементів Airbump та задні ліхтарі.

Ми зустріли весну в товаристві C5 Aircross у максимальній комплектації ShinePack, до якої додаються 18-дюймові диски. Безумовно, це плюс до стилю.

Загалом модель другого покоління має свіжіший і дорожчий вигляд. Проте, це у жодному разі не впливає на цінник.

Як бігає

Якщо ви досвідчений водій, то насамперед оціните, що у автівки ховається під капотом.

В Україні новий C5 Aircross продають у двох дизельних комплектаціях: із 1.5-літровим або 2-літровим BlueHDi. Обидва двигуни працюють з переднім приводом та в дружній парі з 8-ступеневою АКПП Aisin. Фахівці знають, що це одна з найнадійніших опцій на ринку. Також у двигунів підвищився клас екології — з Євро-5 до Євро-6.3.

Ми тестували дволітровий дизель, який розганяється до сотні за 9,4 секунди.

Коли сидиш за кермом, то важко здогадатись, що під капотом знаходиться дизельний двигун, адже працює дуже тихо і комфортно. При цьому, він видає 180 кінських сил та 400 Нм крутного моменту, і водночас витрачає у міському циклі 7,5 л/100 км — це максимум. Цілком прийнятний показник для кросовера з такою динамікою.

У місті C5 Aircross поводиться жваво на старті й впевнено під час прискорення.

Повзти мов черепаха точно не будете. Важливо, що двигун тихий — хоч співай колискову.

Пристойна "фішка" C5 Aircross — підвіска Progressive Hydraulic Cushions. В амортизатори вбудовані гідравлічні буфери, які гасять удари під час руху по нерівній дорозі. Одразу відчуваєш, що вони відпрацьовують і плавно проходять проблемні ділянки, коли наїжджаєш на вибоїну десь на Куренівці.

Перевага нової моделі — зручна форма керма. Вона оптимальна як для впевнених драйверів, так і початківців. Висоту можна регулювати під водія. Важливо, що кермо не заважає огляду та не закриває 12.3-дюймову панель приладів.

Загалом C5 Aircross тішить своїм м’яким, але досить бадьорим ходом. Якщо вам не потрібен агресивний спорткар чи всюдихід, а машина для плавної їзди містом — це гарний варіант.

Як всередині

Citroеn C5 Aircross оснащено сидіннями Citroën Advanced Comfort другого покоління, які стали ще м’якшими. Причина: нові сидіння мають 15 мм додаткового шару піни. Обіцяють, що вони ще довше слугуватимуть, бо зроблені з піноматеріалу, який не деформується з часом. Словом, сидиш ніби на ортопедичних подушках. Якщо маєте проблеми зі спиною або сидячу роботу — C5 Aircross заслуговує на вашу увагу.

У салоні досить просторо, а ззаду спокійно сяде троє людей. Якщо пасажири будуть досить габаритними, то доведеться трохи втиснутися. Однак, для сім'ї з парою дітей C5 Aircross цілком згодиться. До речі, сидіння другого ряду можна рухати, відкидати та висувати. Це неймовірно зручно, якщо пасажири різного віку і статури.

А ще є обігрів та масаж — бонус для водія та переднього пасажира. Буде хоч якась розрада від галасу, якщо ви подорожуватимете з малечею.

Взагалі, інтер’єр Citroеn C5 Aircross легко сплутати із салоном значно дорожчого автомобіля. Майже немає глянцевих поверхонь, на яких часто залишаються сліди від пальців. Також мінімум жорсткого пластику. Натомість переважає оздоблення soft-touch пластиком. Коли торкаєшся таких панелей, то відчуття — ніби вони обтягнуті шкірзамом.

У топовій комплектації, яку ми тестили, сидіння обшиті екошкірою. Якщо зайві 58 тисяч гривень — не проблема, то можна докупити преміум шкіру.

Ще серед додаткових опцій — атмосферне підсвічування та панорамний дах.

Панель приладів — цифрова. По центру — великий 10-дюймовий екран мультимедійної системи. Покращилась роздільна здатність, тому вона має вигляд повноцінного планшета. Також стали зручнішими сенсорні клавіші під системою.

Ще у новій версії C5 Aircross змінився центральний тунель та селектор вибору передач. Виробник додав бездротову зарядку та ще один USB-порт. Тепер у салоні два роз’єми на передній панелі та один для пасажирів на задніх сидіннях Якщо смартфон не підтримує бездротову зарядку, носити з собою павербанк не доведеться. Знову ж таки, повторимось, що за відчуттями скрізь майже преміум.

Обсяг багажника — 720 л. Одним словом, це рекорд для сегмента міських кросоверів. Авжеж, ця машина не для того, щоб щодня возити мішки з картоплею. Однак, для сімейних потреб вистачить з головою.

Ба більше, якщо скласти задні сидіння у співвідношенні 60/40, базовий простір багажника можна збільшити аж до 1630 л. Для двох-трьох валіз та риболовного чи спортивного спорядження місця буде задосить.

Як щодо ціни

Новий C5 Aircross подешевшав в усіх комплектаціях. Тепер дволітровий турбодизель можна придбати приблизно за 1 181 000 гривень в середній і 1 295 700 гривень в топі. Це найкраща ціна в сегменті на ринку України.

Якщо порівняти вартість комплектацій, які є в наявності на онлайн-складі Citroën, то ситуація буде наступною. Ціна Citroën C5 Aircross в середній комплектації з дизельним 1.5 BlueHDi 130 стартує від 1 167 600 грн, а з дизельним 2.0 BlueHDi 180 — від 1 181 000 грн. В топовій моделі оснащена лише 2.0 BlueHDi 180 дизелем. Ціна — від 1 295 700 грн.

Що тішить — нова C5 Aircross фізично доступна на складах та в салонах Citroën в Україні. На тлі дефіциту, що виник після початку повномасштабного вторгнення, це украй важливий момент. Адже проблема багатьох популярних конкурентних моделей — відсутність у салонах.

Приємно, що можна переглянути наявність новинки в Україні на офіційному сайті Citroën. Скажімо, під час написання цієї статті на їхньому онлайн-складі було доступно 91 автівка у різних комплектаціях. Дуже зручно, що тут є фільтри, де можна виставити потрібні параметри автомобіля.

Які висновки

Citroën C5 Aircross однозначно претендує на статус найуніверсальнішого в сегменті кросоверів для міста. Нова версія C5 Aircross еволюціонувала, щоб відповідати викликам ринку: інтер’єр із високоякісних матеріалів та нова мультимедійка не дадуть збрехати.

Відверто кажучи, C5 Aircross — оптимальний варіант саме для сім’ї. Звичайно, в поняття "сімейний автомобіль" кожен вкладає щось своє. Проте, можна бути впевненим, що C5 Aircross відповідає головним сімейним запитам. По-перше, тут є продуманий простір для задніх пасажирів. По-друге, гігантський багажник, якого буде достатньо для спільних подорожей. А його цінник знаходиться в межах фінансових можливостей українців. Кросовер пасує для щоденних поїздок містом та готовий до будь-яких випробувань — як-то подорожей приміськими дорогами та мандрівок в Європу за 2000 кілометрів від дому. Якщо шукаєте потужний дизель з просторим п’ятимісним салоном і гігантським багажником, то ця модель — чудовий вибір.

У дилерських центрах Citroen є доступні авто для тест-драйва, а також можна дізнатись більше інформації, залишивши свої контакти для зворотного зв’язку з менеджером Citroen C5 Aircross обраного дилерського центра Citroen.