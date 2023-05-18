Какое место в авто является самым опасным при ДТП — исследование

В зависимости от стороны, куда приходится удар, некоторые места внутри являются более безопасными. Для детского кресла предусмотрено оптимальное место, которое позволит обезопасить ребенка.

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Эксперты рассказали, какое место внутри автомобиля является самым опасным в случае ДТП. Именно туда приходится максимальная сила удара при столкновении. Об этом сообщили на сайте SantePlus.

При лобовом столкновении больше всего шансов выжить у пассажира позади водителя. Также безопасным является место посередине на втором ряду.

Часто при лобовом столкновении водители инстинктивно пытаются отвести себя от удара. Так они повышают опасность для пассажиров, которые сидят радом.

При ударе сзади багажник берет на себя большую часть силы удара. В этом случае самым безопасным местом является место посередине на заднем ряду.

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Детское кресло также нужно устанавливать посередине на втором ряду. Его обязательно нужно пристегнуть с помощью трехточечного ремня. Это даст дополнительную защиту для малыша в случае ДТП. Еще одним плюсом такого расположения является отличная видимость ребенка через зеркало заднего вида в салоне.

Ранее Фокус рассказал, что дневные ходовые огни автомобилей снижают риск возникновения ДТП даже при хорошей видимости.